FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler için flaş yorum! Dünya yıldızı...

Arda sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını çok daha kısa sürede yükseltebilir" denildi. Ayrıca 18 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de henüz 30 maça bile çıkmadığının altı çizilirken şu ifadelere yer verildi: Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan F.Bahçe, Mesut Özil sonrası ona 10 numaralı formayı emanet etti. Sadece bu hareket bile Arda'nın sıradan bir futbolcu olmadığını gösteriyor. Ondan beklentiler çok fazla. Yakında A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına girmesi bir sürpriz olmayacak. Her hafta maçlarını Avrupa'nın önemli takımlarının gözlemcileri takip ediyor.