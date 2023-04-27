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FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler için flaş yorum! Dünya yıldızı...

Başta İngiliz ve İtalyan basını olmak üzere, Arda Güler için methiyeler dizildi. Ada'da "Tercihini İngiltere'den yana kullanırsa kısa sürede bir dünya yıldızına dönüşebilir. İnanılmaz bir potansiyeli var" denildi. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler için flaş yorum! Dünya yıldızı...

İstanbulspor karşısında 2 kez fileleri havalandıran Arda Güler, Avrupa basınında manşetlere taşındı. Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı, İstanbulspor karşısında mükemmel bir gole imza attı. İki golle yıldızlaşan Arda için çarpıcı yorumlar yapıldı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler için flaş yorum! Dünya yıldızı...

Özellikle İngiliz basını, Newcastle ve Arsenal'in transfer listesindeki Arda Güler'i mercek altına aldı. hitc.com sitesi, genç yıldız adayı ile ilgili "Tercihini İngiltere'den yana kullanırsa kısa sürede bir dünya yıldızına dönüşebilir. İnanılmaz bir potansiyeli var. Premier Lig, bütün dünya tarafından takip ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler için flaş yorum! Dünya yıldızı...

Arda sürekli göz önünde olabileceği bir ligde performansını çok daha kısa sürede yükseltebilir" denildi. Ayrıca 18 yaşındaki futbolcunun Süper Lig'de henüz 30 maça bile çıkmadığının altı çizilirken şu ifadelere yer verildi: Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan F.Bahçe, Mesut Özil sonrası ona 10 numaralı formayı emanet etti. Sadece bu hareket bile Arda'nın sıradan bir futbolcu olmadığını gösteriyor. Ondan beklentiler çok fazla. Yakında A Milli Takım'ın da vazgeçilmezleri arasına girmesi bir sürpriz olmayacak. Her hafta maçlarını Avrupa'nın önemli takımlarının gözlemcileri takip ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler için flaş yorum! Dünya yıldızı...

DEVLER İZLİYOR

Birçok Avrupa kulübünün, Arda için sezon sonunda Kanarya'nın kapısını çalması bekleniyor. Güncel değeri 11 milyon euro olarak gösterilen Arda'nın, F.Bahçe ile 2025 kadar sözleşmesi bulunuyor. Arda; Barça, PSG, R. Madrid, ve B.Münih gibi devlerin ilgisini çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Arda Güler için flaş yorum! Dünya yıldızı...

"TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ"

Arda Güler için İtalyan basını ise "Fenomen bebekten çılgın goller" başlığını attı. informazione adlı haber sitesinde yer alan haberde, "Fenerbahçe'de Arda Güler, şampiyonluk yolunda önemli bir maçta güzel bir gol attı. Napoli, genç futbolcuyu takip ediyor. Güler, hem ofansif orta saha hem de kanat oyuncusu olarak oynayabilen Türk futbolunun en başarılı yeteneklerinden biri" denildi.

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