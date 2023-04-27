FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia o teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Enner Valencia ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Enner Valencia ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Ekvadorlu golcü, ligdeki gol krallığında zirvede yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerin hücumdaki en büyük kozu konumunda olan yıldız oyuncu kariyer sezonuna imza attı.
En verimli sezonunu geçiren Enner Valencia, 41 resmi karşılaşmada takımına 31 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Enner Valencia'nın Fenerbahçe'deki kontratı sezon sonunda bitecek.
Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir oyuncunun sözleşmesini uzatmak için çaba gösteriyordu.
Taraflar arasında yapılan görüşmeler oldukça hararetli geçti.
Sarı-lacivertliler, Enner Valencia'ya yıllık 1.8 milyon euro'luk bir öneride bulundu.
FENERBAHÇE'YE RET!
Ekvadorlu golcü, Fenerbahçe yönetiminin yapmış olduğu teklifi geri çevirdi.
SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNİ BEKLİYOR!
Kanarya ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Enner Valencia, takımdan ayrılmak için mukavelesinin sona ermesini bekliyor.
YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!
Fenerbahçe'ye veda edecek olan yıldız futbolcunun yeni takımı da belli oldu.
Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı.
Akşam.com.tr'nin "90min.com" sitesinden derlediği habere göre 33 yaşındaki golcü, Internacional ile bir ön sözleşme yaptı.
2.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Brezilya ekibi Internacional'in ise Enner Valencia'ya 2.5 milyon euro önerdiği belirtildi.
33 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bedelsiz olarak Internacional'e katılması bekleniyor.
Fenerbahçe ise yaz transfer döneminde hücum hattı için ekstra hamleler yapacak.