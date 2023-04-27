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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia o teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Süper Lig'e damga vuran Enner Valencia'nın takımdaki geleceği merak konusu olmuştu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ekvadorlu golcü, sarı-lacivertli takımla yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Fenerbahçe yönetiminin yaptığı son teklifi de reddeden deneyimli hücum oyuncusu takımdan ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe'ye veda edecek olan Enner Valencia'nın yeni takımı da belli oldu. İşte yaşanan tüm gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 16:22
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia o teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan Enner Valencia ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia o teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı

Bu sezon gösterdiği performansla göz dolduran Ekvadorlu golcü, ligdeki gol krallığında zirvede yer alıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia o teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertlilerin hücumdaki en büyük kozu konumunda olan yıldız oyuncu kariyer sezonuna imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia o teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı

En verimli sezonunu geçiren Enner Valencia, 41 resmi karşılaşmada takımına 31 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia o teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı

Enner Valencia'nın Fenerbahçe'deki kontratı sezon sonunda bitecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia o teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı

Fenerbahçe yönetimi, uzun süredir oyuncunun sözleşmesini uzatmak için çaba gösteriyordu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia o teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı

Taraflar arasında yapılan görüşmeler oldukça hararetli geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia o teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertliler, Enner Valencia'ya yıllık 1.8 milyon euro'luk bir öneride bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia o teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı

FENERBAHÇE'YE RET!
Ekvadorlu golcü, Fenerbahçe yönetiminin yapmış olduğu teklifi geri çevirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia o teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı

SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNİ BEKLİYOR!
Kanarya ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Enner Valencia, takımdan ayrılmak için mukavelesinin sona ermesini bekliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia o teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!
Fenerbahçe'ye veda edecek olan yıldız futbolcunun yeni takımı da belli oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia o teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı

Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional ile yaptığı görüşmelerde anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia o teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı

Akşam.com.tr'nin "90min.com" sitesinden derlediği habere göre 33 yaşındaki golcü, Internacional ile bir ön sözleşme yaptı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia o teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı

2.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Brezilya ekibi Internacional'in ise Enner Valencia'ya 2.5 milyon euro önerdiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Enner Valencia o teklife 'evet' dedi! İşte yeni takımı

33 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bedelsiz olarak Internacional'e katılması bekleniyor.

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