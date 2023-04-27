Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

Son dakika spor haberi: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe'de performanslarıyla en öne çıkan isimlerden oldu. İki yıldız da formuyla Avrupa'nın önemli takımlarının listesine girdi. Birçok takımın peşinde olduğu Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu için en ciddi talip ise Ada'dan çıktı. Transferde çılgın bir bütçe ayıran İngiliz devi, imza için harekete geçti. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 09:30
FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

Süper Lig'de son olarak İstanbulspor ile berabere kalan Fenerbahçe, zirveye yaklaşma fırsatını kaçırdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

2-0 öne geçtiği maçta sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Kanarya'da büyük bir yıkım yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

Kalan haftalarda şansını son ana kadar devam ettirmek isteyen sarı-lacivertlilerde gelecek sezon için de kollar sıvandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

İddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de önümüzdeki senenin planlamaları için düğmeye basıldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

İlk iş olarak teknik direktör Jorge Jesus ile masaya oturacak olan sarı-lacivertliler, sonrasında hamlelerini yapacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

Kadroda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Kanarya'da transferler kadar mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

NEWCASTLE UNITED DEVREDE!
Birçok takımın peşinde olduğu iki yıldız için en ciddi talip ise Newcastle United.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

Ada basınından "mirror.co.uk" sitesinin haberine göre Newcastle United, Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde transfer için 150 milyon pound bütçe hazırladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

Akşam'ın haberine göre; Bu bütçenin harcanacağı oyuncular arasında Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu da var.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

Newcastle United şu anda Premier Lig'de 3. sırada bulunuyor ve büyük ihtimalle Devler Ligi'ne kalacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

Daha önce çıkan haberlerde Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun ismi Avrupa'nın diğer dev kulüpleri ile de anılmıştı. Ancak Newcastle United en istekli kulüp.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

ÇİFTE BASKIN YAPACAKLAR
Mirror, "Newcastle United, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu ile imzalamak için Fenerbahçe'ye çifte baskın düzenleyecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

Her iki oyuncu da Premier League'de oynamaya sıcak bakıyor." yorumunu yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in piyasa değeri transfermarkt tarafından en son 11 milyon euro olarak belirlenmişti.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

18 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon Jorge Jesus yönetiminde 27 maçta 964 dakika süre aldı.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

Arda Güler, bu maçlarda 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

Genç yeteneğin sözleşmesinde "1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro karşılığında serbest kalır." maddesi bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

İngiliz basınındaki haberlere göre Ferdi Kadıoğlu'nun da bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

Hollanda doğumlu Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 40 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asist kaydetti. Sarı-lacivertliler, Kadıoğlu'nu 2018'de 1.4 milyon euro bonservis bedeli ile Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den kadroya katmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

23 yaşındaki sağ bek, geçen sürede piyasa değerini 1.5 milyon eurodan 15 milyon euroya çıkarmayı başardı.

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