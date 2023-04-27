FENERBAHÇE HABERİ: Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor! Transfer için çılgın bütçe

Süper Lig'de son olarak İstanbulspor ile berabere kalan Fenerbahçe, zirveye yaklaşma fırsatını kaçırdı.
Süper Lig'de son olarak İstanbulspor ile berabere kalan Fenerbahçe, zirveye yaklaşma fırsatını kaçırdı.
2-0 öne geçtiği maçta sahadan 3-3 beraberlikle ayrılan Kanarya'da büyük bir yıkım yaşandı.
Kalan haftalarda şansını son ana kadar devam ettirmek isteyen sarı-lacivertlilerde gelecek sezon için de kollar sıvandı.
İddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de önümüzdeki senenin planlamaları için düğmeye basıldı.
İlk iş olarak teknik direktör Jorge Jesus ile masaya oturacak olan sarı-lacivertliler, sonrasında hamlelerini yapacak.
Kadroda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan Kanarya'da transferler kadar mevcut oyuncuların son durumu da merak ediliyor.
FERDİ KADIOĞLU VE ARDA GÜLER PARLADI!
Bu sezon Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler performanslarıyla dikkat çeken isimler oldu.
İki futbolcu da göz dolduran grafiğiyle taraftarın sevgilisi konumuna geldi.
Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler bu formuyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.
NEWCASTLE UNITED DEVREDE!
Birçok takımın peşinde olduğu iki yıldız için en ciddi talip ise Newcastle United.
Ada basınından "mirror.co.uk" sitesinin haberine göre Newcastle United, Şampiyonlar Ligi'ne kalması halinde transfer için 150 milyon pound bütçe hazırladı.
Akşam'ın haberine göre; Bu bütçenin harcanacağı oyuncular arasında Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu da var.
Newcastle United şu anda Premier Lig'de 3. sırada bulunuyor ve büyük ihtimalle Devler Ligi'ne kalacak.
Daha önce çıkan haberlerde Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'nun ismi Avrupa'nın diğer dev kulüpleri ile de anılmıştı. Ancak Newcastle United en istekli kulüp.
ÇİFTE BASKIN YAPACAKLAR
Mirror, "Newcastle United, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu ile imzalamak için Fenerbahçe'ye çifte baskın düzenleyecek.
Her iki oyuncu da Premier League'de oynamaya sıcak bakıyor." yorumunu yaptı.
Fenerbahçe ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in piyasa değeri transfermarkt tarafından en son 11 milyon euro olarak belirlenmişti.
18 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon Jorge Jesus yönetiminde 27 maçta 964 dakika süre aldı.
Arda Güler, bu maçlarda 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Genç yeteneğin sözleşmesinde "1500 dakika oynamazsa 5 milyon euro karşılığında serbest kalır." maddesi bulunuyor.
İngiliz basınındaki haberlere göre Ferdi Kadıoğlu'nun da bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.
Hollanda doğumlu Ferdi Kadıoğlu, bu sezon 40 maçta forma giyerken 1 gol ve 3 asist kaydetti. Sarı-lacivertliler, Kadıoğlu'nu 2018'de 1.4 milyon euro bonservis bedeli ile Hollanda ekibi NEC Nijmegen'den kadroya katmıştı.
23 yaşındaki sağ bek, geçen sürede piyasa değerini 1.5 milyon eurodan 15 milyon euroya çıkarmayı başardı.