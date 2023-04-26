TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Anthony Martial hamlesi!

Alex Schumacher, Ortega, Lugano, Anelka, Roberto Carlos, Hooijdonk, Okocha ve daha niceleri...
Kanarya geçmiş yıllarda yurt dışından transfer yaptığı zaman yer yerinden oynardı.
Bu yıl kadrosunda ise bu çapta oyuncular yok.
Alex Schumacher, Ortega, Lugano, Anelka, Roberto Carlos, Hooijdonk, Okocha ve daha niceleri...
Kanarya geçmiş yıllarda yurt dışından transfer yaptığı zaman yer yerinden oynardı.
Bu yıl kadrosunda ise bu çapta oyuncular yok.
Fenerbahçe, bu yaz transfer döneminden itibaren yeniden piyasayı sarsacak isimleri renklerine katmayı hedefliyor.
Bunlardan biri de gelecek sezon Manchester United'ın planları arasında yer almayan Anthony Martial.
27 yaşındaki oyuncu için şimdiden Premier Lig deviyle kısa süre içinde temas kuracak.
Futbolcunun isminin Fenerbahçe ile anılması sarı lacivertli taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı. Bu nedenle Martial ile ilgili araştırmalar hız kazandı.
İŞTE FUTBOLCUNUN KARİYERİ
Anthony Martial, futbola Fransa'nın Lyon takımında başladı. Ardından Monaco'ya transfer oldu. Monaco'nun ardından ise Manchester United'ın yolunu tuttu.
Son olarak ise Manchester United'dan İspanyol ekibi Sevilla'ya kiralandı.
Martial ana mevkisi santrfor olmasının yanı sıra sağ kanat ve sol kanat pozisyonlarında görev alabiliyor.