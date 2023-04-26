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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Anthony Martial hamlesi!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de şimdiden gelecek sezonun planlamaları başladı. Sarı lacivertliler, yaz transfer döneminde kadrosuna taraftarları heyecanlandıracak isimleri transfer etmeyi düşünüyor. Gündemdeki isimlerden birisi ise yıldız isim Anthony Martial. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Anthony Martial hamlesi!

Alex Schumacher, Ortega, Lugano, Anelka, Roberto Carlos, Hooijdonk, Okocha ve daha niceleri...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Anthony Martial hamlesi!

Kanarya geçmiş yıllarda yurt dışından transfer yaptığı zaman yer yerinden oynardı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Anthony Martial hamlesi!

Bu yıl kadrosunda ise bu çapta oyuncular yok.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Anthony Martial hamlesi!

Fenerbahçe, bu yaz transfer döneminden itibaren yeniden piyasayı sarsacak isimleri renklerine katmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Anthony Martial hamlesi!

Bunlardan biri de gelecek sezon Manchester United'ın planları arasında yer almayan Anthony Martial.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Anthony Martial hamlesi!

27 yaşındaki oyuncu için şimdiden Premier Lig deviyle kısa süre içinde temas kuracak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Anthony Martial hamlesi!

Futbolcunun isminin Fenerbahçe ile anılması sarı lacivertli taraftarları da bir hayli heyecanlandırdı. Bu nedenle Martial ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Anthony Martial hamlesi!

İŞTE FUTBOLCUNUN KARİYERİ

Anthony Martial, futbola Fransa'nın Lyon takımında başladı. Ardından Monaco'ya transfer oldu. Monaco'nun ardından ise Manchester United'ın yolunu tuttu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'den Anthony Martial hamlesi!

Son olarak ise Manchester United'dan İspanyol ekibi Sevilla'ya kiralandı.

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