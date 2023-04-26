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Jorge Jesus'un o inadı Fenerbahçe'yi yaktı!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de alınan başarısız sonuçlar Süper Lig'de zirveden uzak kalınmasına neden oldu. Teknik direktör Jorge Jesus tercihleriyle eleştiri oklarının hedefi konumunda. Portekizli çalıştırıcının "Bizim oyun tarzımız bu" dediği planı Fenerbahçe'nin başını yaktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 11:24
Jorge Jesus'un o inadı Fenerbahçe'yi yaktı!

Kadıköy'de İstanbulspor'la berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk şansını sürdürmek ve lider Galatasaray'a yaklaşmak adına yakaladığı dev fırsatı kullanamadı.

Jorge Jesus'un o inadı Fenerbahçe'yi yaktı!

Fenerbahçe, Arda Güler'in golleriyle 2-0 öne geçse de skoru tutamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Jorge Jesus'un o inadı Fenerbahçe'yi yaktı!

Milliyet'in haberine göre; Kanarya'nın üstünlüğünü koruyamamasındaki en büyük etken Jorge Jesus'un oyun tarzı oldu.

Jorge Jesus'un o inadı Fenerbahçe'yi yaktı!

Daha önce çizgi savunma ve önde oyunla ilgili eleştirilen Portekizli hoca, "Bu bizim oyun tarzımız" demişti. Bu oyun tarzı sarı-lacivertli takıma pahalıya patladı.

Jorge Jesus'un o inadı Fenerbahçe'yi yaktı!

Savunma arkası boşluklar, yenen goller, çaresiz kalan defans ve kaleciler yine puan kaybına yol açtı.

Jorge Jesus'un o inadı Fenerbahçe'yi yaktı!

Özellikle iç sahada tüm rakipler, Fenerbahçe'nin bu zaafını tespit ederek buna göre hücum planları hazırladı.

Jorge Jesus'un o inadı Fenerbahçe'yi yaktı!

Şampiyonluğa oynayan ya da kümede kalma mücadelesi veren takımlar kadro kalitelerindeki farklara rağmen hep aynı şekilde tehlike yarattı ve goller buldu.

Jorge Jesus'un o inadı Fenerbahçe'yi yaktı!

10 KİŞİDEN 4 GOL YEDİ
Beşiktaş'a karşı 1-0 öndeyken ve rakibi bir kişi eksikken önde oynamaya devam eden sarı-lacivertliler yine boşluklar verdi.

Jorge Jesus'un o inadı Fenerbahçe'yi yaktı!

Cenk Tosun (2), Redmond ve Aboubakar gibi etkili oyuncular bu boşlukları değerlendirdi.

Jorge Jesus'un o inadı Fenerbahçe'yi yaktı!

Ankaragücü maçında Ali Sowe ikinci boşlukta cezayı kesti. Sarı-lacivertli takım bu maçı 96+6'da kazanabildi.

Jorge Jesus'un o inadı Fenerbahçe'yi yaktı!

İstanbulspor maçında da aynı sahneler vardı. Fenerbahçe 2-0 önde olmasına rağmen rakibine büyük boşluklar verdi.

Jorge Jesus'un o inadı Fenerbahçe'yi yaktı!

Eze tek başına topu Fenerbahçe kalesine kadar sürdü ve penaltı kazandırdı.

Jorge Jesus'un o inadı Fenerbahçe'yi yaktı!

İkinci golde bekler önde kalırken, konuk ekip ikinci golü buldu. Eze'nin uzatmada attığı üçüncü golde savunma büyük bir açık verdi ve şampiyonluk yarışında hayati önem taşıyan 2 puan kaybedildi.

Jorge Jesus'un o inadı Fenerbahçe'yi yaktı!

MENTAL ÇÖKÜŞ YAŞANIYOR
Sarı-lacivertlilerde hiç kimse İstanbulspor maçında puan kaybı beklemiyordu. İkinci yarının başında skor 2-0 olduktan sonra artık puan farkı dört olarak varsayıldı. 3-3'lük skordan sonra takımdaki hayal kırıklığı çok büyüktü.

Jorge Jesus'un o inadı Fenerbahçe'yi yaktı!

Sarı-lacivertli oyuncular mental olarak adeta çöktü. Kalan haftalar için takımı ayağa kaldırmak adına teknik heyet ve yönetimin büyük çaba harcadığı ifade edildi.

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