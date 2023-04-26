Jorge Jesus'un o inadı Fenerbahçe'yi yaktı!

Kadıköy'de İstanbulspor'la berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk şansını sürdürmek ve lider Galatasaray'a yaklaşmak adına yakaladığı dev fırsatı kullanamadı.
Kadıköy'de İstanbulspor'la berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk şansını sürdürmek ve lider Galatasaray'a yaklaşmak adına yakaladığı dev fırsatı kullanamadı.
Fenerbahçe, Arda Güler'in golleriyle 2-0 öne geçse de skoru tutamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.
Milliyet'in haberine göre; Kanarya'nın üstünlüğünü koruyamamasındaki en büyük etken Jorge Jesus'un oyun tarzı oldu.
Daha önce çizgi savunma ve önde oyunla ilgili eleştirilen Portekizli hoca, "Bu bizim oyun tarzımız" demişti. Bu oyun tarzı sarı-lacivertli takıma pahalıya patladı.
Savunma arkası boşluklar, yenen goller, çaresiz kalan defans ve kaleciler yine puan kaybına yol açtı.
Özellikle iç sahada tüm rakipler, Fenerbahçe'nin bu zaafını tespit ederek buna göre hücum planları hazırladı.
Şampiyonluğa oynayan ya da kümede kalma mücadelesi veren takımlar kadro kalitelerindeki farklara rağmen hep aynı şekilde tehlike yarattı ve goller buldu.
10 KİŞİDEN 4 GOL YEDİ
Beşiktaş'a karşı 1-0 öndeyken ve rakibi bir kişi eksikken önde oynamaya devam eden sarı-lacivertliler yine boşluklar verdi.
Cenk Tosun (2), Redmond ve Aboubakar gibi etkili oyuncular bu boşlukları değerlendirdi.
Ankaragücü maçında Ali Sowe ikinci boşlukta cezayı kesti. Sarı-lacivertli takım bu maçı 96+6'da kazanabildi.
İstanbulspor maçında da aynı sahneler vardı. Fenerbahçe 2-0 önde olmasına rağmen rakibine büyük boşluklar verdi.
Eze tek başına topu Fenerbahçe kalesine kadar sürdü ve penaltı kazandırdı.
İkinci golde bekler önde kalırken, konuk ekip ikinci golü buldu. Eze'nin uzatmada attığı üçüncü golde savunma büyük bir açık verdi ve şampiyonluk yarışında hayati önem taşıyan 2 puan kaybedildi.
MENTAL ÇÖKÜŞ YAŞANIYOR
Sarı-lacivertlilerde hiç kimse İstanbulspor maçında puan kaybı beklemiyordu. İkinci yarının başında skor 2-0 olduktan sonra artık puan farkı dört olarak varsayıldı. 3-3'lük skordan sonra takımdaki hayal kırıklığı çok büyüktü.
Sarı-lacivertli oyuncular mental olarak adeta çöktü. Kalan haftalar için takımı ayağa kaldırmak adına teknik heyet ve yönetimin büyük çaba harcadığı ifade edildi.