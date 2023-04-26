Hisseleri geriledi

İstanbulspor'a karşı alınan beraberlik Fenerbahçe'nin borsadaki hisselerini de olumsuz etkiledi. Galatasaray'ın Karagümrük beraberliği sonrasında yüzde 9.95 artış tavan yapan hisseler, Kanarya'nın takılmasıyla birlikte düştü. Yüzde 8 değer kaybeden hisseler 51.70'e geriledi.
İstanbulspor'a karşı alınanberaberlik Fenerbahçe'ninborsadakihisselerini de olumsuzetkiledi. Galatasaray'ınKaragümrük beraberliğisonrasındayüzde 9.95 artış tavanyapan hisseler, Kanarya'nıntakılmasıyla birliktedüştü. Yüzde 8değer kaybeden hisseler51.70'e geriledi.