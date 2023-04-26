Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam...

Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam...

Son dakika spor haberleri: Fotomaç Gazetesi yazarı Hakkı Yakçın, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Galatasaray - Fatih Karagümrük ve Fenerbahçe - İstanbulspor maçlarını değerlendirdi. Yalçın, sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusuyla ilgili sert ifadeler kullandı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 12:25
Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam...

HAKKI YALÇIN - PES BE JESUS!

Son dakikalarda kazandığın maçlarda sırlarını ifşa edersen, her hafta kadronun ayarıyla oynayıp yanlışlarında inat edersen ve eleştirilere sırtını dönersen, sonunda harika bir ders alırsın.

Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam...

Bir gece önce Galatasaray'ın kaybettiği 2 puanın aslında kaç puan ettiğini bile hesaplayamayan Jesus'un şimdi bütün suçu koşulsuz üzerine alması gerekiyor.

Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam...

Maçın ikinci yarısında rakibi beraberliğe tahrik eden orta alan boşluğunun sebebini tribündeki çocuk bile görebiliyor da sezon başındaki zarif adamın yerinde yeller esiyorsa, Jesus'un tek başına ayakta duramadığı apaçık ortadadır.

Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam...

Maç sonu görüntülerini iyi analiz edin! Maçtan sonra hesabı taraftar ödeyecek, maç bitiminde sahanın ortasında tribüne oynamanın tiyatro sahnesini kuracaksın ve tepki gösteren taraftarlara el kol hareketi yapacaksın!

Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam...

69 yaşındaki seni de 18 yaşındaki Arda Güler sakinleştirip doğru yola itekleyecek? Kim daha olgun? Kim daha profesyonel? Bu takım başka bir teknik adamın elinde olsa şu anda 10 puan farkla liderdi. Bu takımda Arda Güler olmasaydı Jesus da yönetim de çoktan giderdi!

Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam...

İkinci yarıda kontrolden çıkmış futbolcularla bahar şenliğine çıkan takımda, parmakla gösterilen tek adamdı Arda Güler. İki gol attı servis yaptı, ciddiyeti elden bırakmadı.

Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam...

Harika tekniği bir yana zihinsel kazanma yeteneğini fiziksel olarak da sahaya yansıttı. Tek başına çektiği bir filmin hem yönetmeni hem baş oyuncusu oldu. Daha ne olsun! Diğerleri takımın gücünü sünger gibi emdi.

Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam...

İlk golden sonra sevinç fotoğrafında boy göstermek için Arda Güler'in sırtına çıkan Mert Hakan Yandaş'a baktım da "bu çocuk sahada bütün takımı sırtlamışken sen nesin ki!" diye söylenmek neye yarar!

Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam...

Omuzlarına alması gereken bir çocuğun sırtına bindiği için Mert Hakan'ın utanması gerektiğini haykırsam kim duyar! Bu adamı Fenerbahçe tarihine "kaptan olarak" inşa edenler mi? Geçiniz! "Çubuklu efsanelere" saygı adına yapılması gerekenler çoktan iptal edildi!

Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam...

Galatasaray'a gelince. Karagümrük maçından sonra Fenerbahçe'ye gönderdiği liderlik davetiyesinin iade edilmesiyle, Karagümrük maçındaki gerçekler arasında berbat sinyaller var.

Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam...

Elindekini koruma içgüdüsüyle maça çıkıp, rakibe karşı tedbir geliştirmeyen takımlar sahada kendilerine sıkıntılı alanlar yaratırken 12 dakikada 3 gol yer. Mücadele takım olarak sahiplenmezse intihar mekanizması çalışmaya başlar.

Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam...

Icardi'nin bir maçta ipini çekmek haksızlık olur ama ligin en kritik haftalarına girilirken psikolojik sorunları penaltıdaki tespitle sınırlı olsun bari!

Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam...

Kaçırdığı penaltının telafisi varsa o da kendisindeki ciddiyeti gelecek maçlarda yeniden tarif etmesidir.

Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam...

Zaniolo'nun konsantre sorunu var, kilidi açmakla değil bozmakla meşgul.

Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam...

Sonuç olarak; puan farkının şemsiyesi altında gezintiye çıkanları nelerin beklediğini işaret etmek zorundayız. Beşiktaş maçı Galatasaray'ın liderlikle en kritik imtihanlarından biridir.

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