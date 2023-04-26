Fenerbahçeli yıldıza flaş eleştiri: Utanması gerektiğini haykırsam...

69 yaşındaki seni de 18 yaşındaki Arda Güler sakinleştirip doğru yola itekleyecek? Kim daha olgun? Kim daha profesyonel? Bu takım başka bir teknik adamın elinde olsa şu anda 10 puan farkla liderdi. Bu takımda Arda Güler olmasaydı Jesus da yönetim de çoktan giderdi!