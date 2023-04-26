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Fenerbahçe'de Attila Szalai'den kötü haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de, Sivasspor maçı öncesi Macar yıldız Attila Szalai'den kötü haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 20:42 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 20:57
Fenerbahçe'de Attila Szalai'den kötü haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi Attila Szalai'den kötü haber geldi. Macar futbolcunun sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçında yer almayacağı öğrenildi.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Futbolcumuz Attila Szalai'nin İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR Görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.

Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü.

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