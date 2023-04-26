Fenerbahçe'de Attila Szalai'den kötü haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesi Attila Szalai'den kötü haber geldi. Macar futbolcunun sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçında yer almayacağı öğrenildi.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Sağlık Durumu Bilgilendirme
Futbolcumuz Attila Szalai'nin İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında Acıbadem Altunizade Hastanesinde MR Görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.
Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü.
Sağlık Durumu Bilgilendirme— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 26, 2023
Futbolcumuz Attila Szalai'nin İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık sonrasında @AcibademSaglik Altunizade Hastanesinde MR Görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.
Sağ diz iç yan bağlarında esneme ve ödem tespit edilen oyuncumuzun… pic.twitter.com/TJaOA1ZTY9