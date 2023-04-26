FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Jorge Jesus'a büyük tepki

Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-3 beraberlikle ayrılarak şoku yaşadı.
Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-3 beraberlikle ayrılarak şoku yaşadı.
Zirve yarışında yara alan sarı-lacivertli ekip, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle büyük bir fırsat tepti.
Kanarya, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada yaşadığı kayıpla büyük bir yıkım yaşadı.
Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde iç sahada oynadığı karşılaşmalarda en çok gol yiyen takımlardan oldu.
Ligde 31 hafta geride kalırken Fenerbahçe iç saha maçlarında kalesinde 23 gol gördü.
JORGE JESUS TEPKİLERİN ODAĞINDA
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, İstanbulspor maçının ardından tepkilerin odağındaki isim oldu.
Ülker Stadyumu'nu doldurarak maçın başından sonuna kadar yaptıkları tezahüratlarla sarı-lacivertli takıma destek olan taraftarlar, tepkilerini karşılaşma sonrasında dile getirdi.
Bütün takımı toplayarak tribünleri alkışlayan Jesus'a taraftarlar tepki gösterince Portekizli teknik adam sinirlendi.
ARDA GÜLER SAKİNLEŞTİRMİŞTİ
Maç sonu takımı toplayan Jorge Jesus, futbolculara tribünü alkışlattı.
Ancak taraftarlar, kendilerini alkışlayan futbolcuları ıslıkladı.
Bunun üzerine oldukça sinirlenen Portekizli hoca, tribüne el kol hareketleri yaparak tepki gösterdi.
O anlarda Jorge Jesus'u Arda Güler sakinleştirirken, Mert Hakan Yandaş'ın hareketleri ise dikkat çekti.
HOCASINA TEPKİ GÖSTERDİ
Sabah'ın haberine göre; Jorge Jesus'un tribünle atıştığını gören Mert Hakan Yandaş adeta sinirden çılgına döndü.
Deneyimli orta saha, takım arkadaşları ve kulübeye doğru "Ne gerek var, içeri girsene." tarzında el hareketleri yaptı.