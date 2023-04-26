Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Jorge Jesus'a büyük tepki

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Jorge Jesus'a büyük tepki

Son dakika spor haberi: Son olarak evinde İstanbulspor'u ağırlayan Fenerbahçe, 2-0 öne geçtiği müsabakada skoru koruyamayarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada büyük bir fırsatı tepen sarı-lacivertliler, maçın ardından büyük üzüntü yaşadı. Alınan bu sonuçla teknik direktör Jorge Jesus eleştirilerin odağı haline geldi. Karşılaşma sonrası taraftarların tepkisine sinirlenen Portekizli çalıştırıcı, tribünlere doğru el-kol hareketleri yaptı. Fenerbahçe yedek kulübesindeki Mert Hakan Yandaş ise bu hareketler sonrası çileden çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 10:00
FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Jorge Jesus'a büyük tepki

Süper Lig'in 31. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-3 beraberlikle ayrılarak şoku yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Jorge Jesus'a büyük tepki

Zirve yarışında yara alan sarı-lacivertli ekip, son dakikalarda kalesinde gördüğü golle büyük bir fırsat tepti.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Jorge Jesus'a büyük tepki

Kanarya, lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada yaşadığı kayıpla büyük bir yıkım yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Jorge Jesus'a büyük tepki

Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde iç sahada oynadığı karşılaşmalarda en çok gol yiyen takımlardan oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Jorge Jesus'a büyük tepki

Ligde 31 hafta geride kalırken Fenerbahçe iç saha maçlarında kalesinde 23 gol gördü.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Jorge Jesus'a büyük tepki

JORGE JESUS TEPKİLERİN ODAĞINDA
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, İstanbulspor maçının ardından tepkilerin odağındaki isim oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Jorge Jesus'a büyük tepki

Ülker Stadyumu'nu doldurarak maçın başından sonuna kadar yaptıkları tezahüratlarla sarı-lacivertli takıma destek olan taraftarlar, tepkilerini karşılaşma sonrasında dile getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Jorge Jesus'a büyük tepki

Bütün takımı toplayarak tribünleri alkışlayan Jesus'a taraftarlar tepki gösterince Portekizli teknik adam sinirlendi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Jorge Jesus'a büyük tepki

ARDA GÜLER SAKİNLEŞTİRMİŞTİ
Maç sonu takımı toplayan Jorge Jesus, futbolculara tribünü alkışlattı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Jorge Jesus'a büyük tepki

Ancak taraftarlar, kendilerini alkışlayan futbolcuları ıslıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Jorge Jesus'a büyük tepki

Bunun üzerine oldukça sinirlenen Portekizli hoca, tribüne el kol hareketleri yaparak tepki gösterdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Jorge Jesus'a büyük tepki

O anlarda Jorge Jesus'u Arda Güler sakinleştirirken, Mert Hakan Yandaş'ın hareketleri ise dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Jorge Jesus'a büyük tepki

HOCASINA TEPKİ GÖSTERDİ
Sabah'ın haberine göre; Jorge Jesus'un tribünle atıştığını gören Mert Hakan Yandaş adeta sinirden çılgına döndü.

FENERBAHÇE HABERİ: Mert Hakan Yandaş çılgına döndü! Jorge Jesus'a büyük tepki

Deneyimli orta saha, takım arkadaşları ve kulübeye doğru "Ne gerek var, içeri girsene." tarzında el hareketleri yaptı.

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