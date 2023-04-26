Bu 3 maç can yaktı

Ümraniye maçında 2 defa öne geçti. Beraberliği uzatmalarda kurtardı.

Fenerbahçe, Giresun'u yense Galatasaray ile puan farkını 8'e çıkaracaktı.

BÜYÜK YIKIM

Fenerbahçe sezona şampiyonluk parolasıyla başlarken alt sıralarda yer alan takımlara verdiği puanlarla ciddi yara aldı. Kanarya sezonu, ligin yeni ekibi Ümraniyespor ile açtı. Maçta 2 defa öne geçmesine rağmen skor avantajını koruyamadı. Uzatmalarda beraberliği kurtarabildi. 14. hafta oynanan Giresunspor karşılaşması çok kritikti. Kazansa Galatasaray ile fark 8'e çıkacaktı, Aslan o hafta Başakşehir deplasmanına gidiyordu.

Giresun'a karşı devreyi önde kapattı. Bu maçtan ise mağlup ayrıldı.



Son olarak yine 2 kez üstünlüğü buldu. Ama İstanbulspor'a 90+6'da yakalandı.



AĞIR FAVORİYDİ

Kanarya, Giresun'a karşı ilk devreyi önde tamamlamasına rağmen rakibine 2-1 yenildi. Ertesi gün Galatasaray, Başakşehir'i 7 golle geçerek farkı 2'ye indirdi. 8 puan farkı hesaplayan Kanarya bir anda ezeli rakibini ensesinde gördü. Fenerbahçe'nin ligin dibindeki ekiplere karşı yaşadığı kayıp bu hafta da sürdü. Aslan'ın Karagümrük'e takıldığı maçın ardından puan farkını 4'e çekmeyi hesaplıyordu, İstanbul ile 3-3 berabere kaldı.

LİGİN DİBİNDEN SADECE 2 PUAN

Fenerbahçe kümede kalma savaşı veren Ümraniyespor, Giresunspor ve İstanbulspor ile Kadıköy'de oynadığı 3 karşılaşmadan sadece 2 puan alabildi. Ağır favori olduğu bu mücadelelerde kayıp yaşamasa şu anda Cimbom'un 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturacaktı.