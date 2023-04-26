Haberler Fenerbahçe Bu 3 maç can yaktı

Bu 3 maç can yaktı

Kanarya ligin dibindeki 3 takıma karşi evinde öne geçip puan verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Bu 3 maç can yaktı

Ümraniye maçında 2 defa öne geçti. Beraberliği uzatmalarda kurtardı.

Fenerbahçe, Giresun'u yense Galatasaray ile puan farkını 8'e çıkaracaktı.

BÜYÜK YIKIM

Fenerbahçe sezona şampiyonluk parolasıyla başlarken alt sıralarda yer alan takımlara verdiği puanlarla ciddi yara aldı. Kanarya sezonu, ligin yeni ekibi Ümraniyespor ile açtı. Maçta 2 defa öne geçmesine rağmen skor avantajını koruyamadı. Uzatmalarda beraberliği kurtarabildi. 14. hafta oynanan Giresunspor karşılaşması çok kritikti. Kazansa Galatasaray ile fark 8'e çıkacaktı, Aslan o hafta Başakşehir deplasmanına gidiyordu.

Giresun'a karşı devreyi önde kapattı. Bu maçtan ise mağlup ayrıldı.


Son olarak yine 2 kez üstünlüğü buldu. Ama İstanbulspor'a 90+6'da yakalandı.


AĞIR FAVORİYDİ

Kanarya, Giresun'a karşı ilk devreyi önde tamamlamasına rağmen rakibine 2-1 yenildi. Ertesi gün Galatasaray, Başakşehir'i 7 golle geçerek farkı 2'ye indirdi. 8 puan farkı hesaplayan Kanarya bir anda ezeli rakibini ensesinde gördü. Fenerbahçe'nin ligin dibindeki ekiplere karşı yaşadığı kayıp bu hafta da sürdü. Aslan'ın Karagümrük'e takıldığı maçın ardından puan farkını 4'e çekmeyi hesaplıyordu, İstanbul ile 3-3 berabere kaldı.

LİGİN DİBİNDEN SADECE 2 PUAN

Fenerbahçe kümede kalma savaşı veren Ümraniyespor, Giresunspor ve İstanbulspor ile Kadıköy'de oynadığı 3 karşılaşmadan sadece 2 puan alabildi. Ağır favori olduğu bu mücadelelerde kayıp yaşamasa şu anda Cimbom'un 1 puan önünde liderlik koltuğunda oturacaktı.

DİĞER
İbrahim Tatlıses’in kızı Elif Ada babasıyla paylaşım yaptı! Takipçilerden yorum yağdı!
Çağatay Ulusoy ile Ece Sükan aşkının görüntüleri ortaya çıktı! Bensu Soral ve Rıza Kocaoğlu...
Jesus için bomba iddia: Olaylı bir veda...
G.Saray'da ince hesap! Derbileri kaybederse...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe'den 'marka' harekatı! İlk isim belli oldu
F.Bahçe'de 30 dakika sancısı!
Altın fiyatları canlı kur takibi!
EYT kısmi emeklilik şartları neler?
ORAJ NEDİR?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R.Betis ve R.Sociedad maçından gol çıkmadı! R.Betis ve R.Sociedad maçından gol çıkmadı! 00:58
R.Betis ve R.Sociedad maçından gol çıkmadı! R.Betis ve R.Sociedad maçından gol çıkmadı! 00:58
F.Bahçe'de Arda fırtınası! İngilizler mest oldu F.Bahçe'de Arda fırtınası! İngilizler mest oldu 23:48
G.Saray'a Icardi müjdesi! G.Saray'a Icardi müjdesi! 23:48
Leeds ve Leicester birer puanla yetindi! Leeds ve Leicester birer puanla yetindi! 23:55
Leeds ve Leicester birer puanla yetindi! Leeds ve Leicester birer puanla yetindi! 00:06
Daha Eski
Gomis görüşmesi ortaya çıktı! İşte verilen karar Gomis görüşmesi ortaya çıktı! İşte verilen karar 23:47
"Taraftarın saçlarındaki beyaz artıyor" "Taraftarın saçlarındaki beyaz artıyor" 23:48
Icardi Arjantinli yıldızı G.Saray'a getiriyor! Icardi Arjantinli yıldızı G.Saray'a getiriyor! 23:48
G.Saray'da Muslera Gomis krizine dahil oldu! G.Saray'da Muslera Gomis krizine dahil oldu! 23:48
F.Bahçe'de yönetim 4 yıldızın peşinde F.Bahçe'de yönetim 4 yıldızın peşinde 23:48
Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon F.Bahçe! Kadınlar Basketbol Ligi'nde şampiyon F.Bahçe! 23:48