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Arda'ya yazık oldu

Ligde İstanbulspor maçında 2 gol kaydeden Arda Güler maç sonu yine de sevinemedi. "Önemli olan 2 gol değil, takımın kazanmasıydı" diyen 18 yaşındaki yıldızın müthiş performansı da gölgede kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada 18 yaşındaki oyuncuya destek mesajları gönderdiler.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Arda'ya yazık oldu
Ligde İstanbulspor maçında 2 gol kaydeden Arda Güler maç sonu yine de sevinemedi. "Önemli olan 2 gol değil, takımın kazanmasıydı" diyen 18 yaşındaki yıldızın müthiş performansı da gölgede kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada 18 yaşındaki oyuncuya destek mesajları gönderdiler.
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