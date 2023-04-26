Arda'ya yazık oldu

Ligdeİstanbulspor maçında 2 gol kaydeden Arda Güler maç sonu yine de sevinemedi. "Önemli olan 2 gol değil, takımın kazanmasıydı" diyen 18 yaşındaki yıldızın müthiş performansı da gölgede kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada 18 yaşındaki oyuncuya destek mesajları gönderdiler.
Ligdeİstanbulspor maçında 2 gol kaydeden Arda Güler maç sonu yine de sevinemedi. "Önemli olan 2 gol değil, takımın kazanmasıydı" diyen 18 yaşındaki yıldızın müthiş performansı da gölgede kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada 18 yaşındaki oyuncuya destek mesajları gönderdiler.