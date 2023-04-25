Haberler Fenerbahçe Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a flaş eleştiri! "Çekirge bu kez ters sıçradı"

Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a flaş eleştiri! "Çekirge bu kez ters sıçradı"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Kanarya, yediği son dakika golüyle 3-3 berabere kaldı. Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sarı lacivertliler fırsatı değerlendiremedi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül karşılaşma sonrası Jorge Jesus'a sert eleştiride bulundu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 09:14
Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a flaş eleştiri! "Çekirge bu kez ters sıçradı"

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor ile karşı karşıya geldi.

Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a flaş eleştiri! "Çekirge bu kez ters sıçradı"

Sarı lacivertliler 2-0 öne geçtiği karşılaşmada son dakikada yediği golle 3-3 berabere kaldı.

Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a flaş eleştiri! "Çekirge bu kez ters sıçradı"

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada sarı lacivertliler, puan farkını düşürme fırsatını kullanamadı.

Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a flaş eleştiri! "Çekirge bu kez ters sıçradı"

Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül karşılaşmayı değerlendirdi.

Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a flaş eleştiri! "Çekirge bu kez ters sıçradı"

ÇEKİRGE BU KEZ TERS SIÇRADI!

İstanbulspor koşan, disiplinli mücadele eden bir takım. Ama kadro kalitesi olarak ligin en zayıf ekibi.

Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a flaş eleştiri! "Çekirge bu kez ters sıçradı"

Üstelik ideal 11'inden kalecisi dahil 4 oyuncusu yok. Fenerbahçe böyle kritik bir dönemde Galatasaray'ın bir gün önceki beraberliğinin moraline rağmen dün gece adeta harakiri yaptı.

Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a flaş eleştiri! "Çekirge bu kez ters sıçradı"

Fenerbahçe, şansının da yardımıyla kazandığı birçok maçta dahil iyi futbol oynamıyor.

Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a flaş eleştiri! "Çekirge bu kez ters sıçradı"

Bunun da en önemli nedeni her zaman vurguladığım gibi Jesus "kafasına göre" her maç büyük rotasyonlara giderek taşlarla rekor sayıda oynaması.

Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a flaş eleştiri! "Çekirge bu kez ters sıçradı"

4 gün önceki maça göre kadroda 5 değişik isim var. O maçta orta sahanın ortasındaki Crespo ve Arao, ikisi birden yok. Bu defa şapkadan İsmail ile Mert Hakan çıktı.

Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a flaş eleştiri! "Çekirge bu kez ters sıçradı"

İstanbulspor gücüne göre mücadele edip kapanıyor, kontratak bekliyor. İlk yarıya bakıyorum hiçbir organize tehlikeli atak yok. 3. bölgedeki set oyunları son derece verimsiz.

Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a flaş eleştiri! "Çekirge bu kez ters sıçradı"

Buna rağmen skor avantajı sağlanıyor. İkinci devre benzer oyun devam ediyor. Bu defa Arda'dan mükemmel bir ikinci gol geliyor.

Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a flaş eleştiri! "Çekirge bu kez ters sıçradı"

Kötü de oynasan 2 farklı skor avantajına sahipken kapasitesi çok sıkıntılı bir rakip karşısında 2 gol yenir mi?

Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a flaş eleştiri! "Çekirge bu kez ters sıçradı"

Hadi ona rağmen 3. golü buluyorsun ama sonradan uzatmada bu defa çekirge ters sıçrıyor beraberlik golünü yiyorsun.

Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a flaş eleştiri! "Çekirge bu kez ters sıçradı"

Koca Fenerbahçe takımı sadece gücü ile ayakta kalan 2. sınıf forvet Eze'yi durduramıyor.

Ömer Üründül'den Jorge Jesus'a flaş eleştiri! "Çekirge bu kez ters sıçradı"

Jesus, Samet Akaydın'dan fayda gelmediğini galiba ancak bu maçın son 15 dakikasında anladı! Aman Fenerbahçe yönetimi Jesus'la seneye de devam etsin! Zayıf kadrosuyla sahaya yüreğini yansıtan İstanbulspor'u kutluyorum.

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