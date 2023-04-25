Kadıköy'de şok

S bir puanın altına imzasını attı.

Sarı-lacivertliler, İstanbulspor karşısına büyük bir motivasyonla çıkmıştı. 1 gün önce Galatasaray evinde Karagümrük ile 3-3 berabere kalmıştı. Kanarya'nın rakibi Boğalar'da da cezalı oyuncular vardı. Arda Güler'in resitaliyle başlayan mücadelede Fenerbahçe skor üstünlüğünü de buldu. Genç yıldızının kaydettiği 2 golle 2-0'ı da buldu. Ancak bu andan itibaren Kanarya adeta stop etti. Orta sahada ciddi hatalar yapan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un da değişiklikleri de takımı durdurdu.

HÜSRAN YAŞADI

İstanbulspor skoru 2-2'de eşitledikten kısa süre sonra Joao Pedro 3. golü kaydetti. Bu andan itibaren sarı-lacivertliler bir kez daha 3 puan için umutlandı. Ancak uzatma dakikalarında taçtan gelen pozisyonda Eze'nin kafa golüne engel olamayan sarı-lacivertliler büyük bir şok yaşadı. Maç 3-3'e geldikten sonra Ezgjan Alioski ile bir pozisyon bulan Kanarya buradan gol çıkaramadı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın evinde puan kaybettiği haftada evinde İstanbulspor'a takılarak taraftarını kahretti.

DiPTEKi 3 TAKIMI EViNDE YENEMEDi

Kanarya bu sezon sahasında puan cetvelinde son 3 sırada bulunan 3 takımı da yenemedi.Ümraniyespor ve İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Giresunspor'a 2-1 kaybetti.



Emre, Sivas'ta yok

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin İstanbulspor mücadelesi öncesinde 6 futbolcu sarı kart sınırındaydı. Bu isimlerden Emre Mor, Okan ile tartıştı. Bu pozisyonda 2 oyuncuya da sarı kart çıktı. Genç hücum oyuncusu böylece cezalı duruma düştü. Sivasspor deplasmanında yok. Gustavo, Serdar Aziz, Arao, Valencia ve Zajc kart görmediler.



Samet 75'de çıktı

Kanarya'da geçen hafta büyük bir hata yapan Samet Akaydin dün de bir şanssızlık yaşadı. İstanbulspor'un bulduğu ikinci golde Valon Ethemi'nin vurduğu top, Samet Akaydin'ın ayağından sekerek kaleci İrfan Can Eğribayat'ı kontrpiyede bıraktı. 29 yaşındaki defans oyuncusu, 75. dakikada yerini Serdar Aziz'e bıraktı.



5 değişiklik yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor karşısında takımın yarısını değiştirdi. Portekizli çalıştırıcı, Jayden Oosterwolde, Willian Arao, Diego Rossi, Miguel Crespo ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Alioski, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Emre Mor ve Joao Pedro'ya şans verdi.



Kanarya'da 7 eksik

Sarı-lacivertliler'de Jorge Jesus, sakatlıkları sebebiyle 7 oyuncudan faydalanamadı. Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Michy Batshuayi, Gustavo Henrique yoktu. Joshua King henüz hazır olmadığı için forma giymedi. Nazım Sangare de kadroda kendine yer bulmadı.



Peres 3 ay sonra

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Luan Peres yaklaşık 3 ay sonra kadroda kendine yer buldu. Sezon boyunca yaşadığı uzun süreli sakatlıklar sebebiyle formasından uzak kalan 28 yaşındaki oyuncu, son olarak 2 Şubat tarihinde Adana Demirspor'a karşı kadrodaydı ama süre bulamamıştı.



EZGJAN ALIOSKI İYİYDİ

Kanarya'da son haftalarda gösterdiği performansla dün 11'de sahaya çıkan Ezgjan Alioski dün İstanbulspor karşısında yine başarılıydı. Makedon oyuncu sol kanatta etkili bir oyun sergiledi. Hücuma çıktığında etkili ortalar da yaptı. Ancak takım arkadaşları ona ayak uyduramadı.



KUPA İLE STADI GEZDİLER

Kadınlar Euroleague'de ÇBK Mersin Yenişehir'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding oyuncuları dün stattaydı. Kadın basketbolcular, mücadele öncesinde kupa ile Ülker Stadı'nda tur attılar. Taraftarlar, şampiyon basketbolcuları ayakta alkışladılar.