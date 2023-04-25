Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus: Acı verici

Jorge Jesus: Acı verici

“Böyle bir gol, herkeste olumsuz bir iz bırakır. Taraftarın reaksiyonunu anlıyorum. Ancak bu acının üstesinden gelmeyi bilmemiz gerekiyor.”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 06:50
Jorge Jesus: Acı verici

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, beraberlik sonrasında oldukça üzgündü. Maça iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Portekizli hoca, puan farkını azaltma imkanını kaçırdıklarını söyledi. Jesus, "2- 0'ı yakaladıktan sonra rakibimiz 2-1 yaptı. Takım, o golden sonra sakinliğini biraz kaybetti. Aslında sonuna kadar savaştık. Evinizde 3 gol atıyorsanız, puan kaybetmemeniz gerekiyor. Rakibimizle farkı azaltma imkanımız vardı ama bunu yapamadık" dedi.

YARIŞTA DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK
Portekizli teknik adam, acı verici bir puan kaybı olduğunu dile getirdi. Şampiyonluk yarışında iki takım da berabere kaldığı için değişen bir şey olmadığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Bu beraberlik bizim için ağır bir darbe oldu. Böyle bir gol, herkeste olumsuz bir iz bırakıyor. Son dakikada böyle bir gol yiyince taraftarın reaksiyonunu anlıyorum. Ancak bizlerin, oyuncuların ve hoca olarak benim bu acının üstesinden gelmeyi bilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TEPKİ OLMASI NORMAL
Jesus taraftarın maç sonunda gösterdiği tepkiyle ilgili gelen soruya da yanıt verdi. Portekizli hoca, "Herkesin gergin olmasını anlıyorum. Böyle bir beraberliği kimse beklemiyordu. Biz de gerildik, üzüldük. Taraftarı anlıyorum. Kimse böyle bir beraberlik beklemiyordu. Üzgünüz, hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu tarz tepkilerin olmasını normal karşılıyorum" dedi.

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