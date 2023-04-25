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Fenerbahçe Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı!

Spor Toto Süper Lig’in 32. hafta maçında 29 Nisan Cumartesi akşamı deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 19:23
Fenerbahçe Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı!

Fenerbahçe, İstanbulspor ile sahasında 3-3'lük skorla berabere kaldığı maçın ardından Spor Toto Süper Lig'in 32. hafta maçında 29 Nisan Cumartesi akşamı deplasmanda DG Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri sonrasında pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı. İstanbulspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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