Haberler Fenerbahçe Bir bakışta 90 dakika

Bir bakışta 90 dakika

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2023 Salı 06:50
Bir bakışta 90 dakika
5
F.Bahçe ile Szalai ile ağları buldu ama gol geçerli olmadı. Hakem Kadir Sağlam, gol öncesinde Pedro'nun kaleci Alp Arda'ya faul yaptığına karar verdi
11
Fenerbahçe bu dakikada etkili geldi. Sol kanattan çizgiye inen Emre Mor'un sert ortasında savunma araya girip topu kornere gönderdi.
22
Mert Hakan'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa arkada Szalai vole bir vuruş yaptı. Ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti
25
Emre Mor'un yerden sert vuruşunda kaleci Alp Arda'nın çeldiği top Arda Güler'in önüne düştü. Genç oyuncu topu ağlara yolladı ve Fener'i öne geçirdi: 1-0
51
Arda Güler şov yapıyor. Sağ çaprazda topla buluşan 18 yaşındaki 10 numara, uzak köşeye müthiş bir plase vurarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Arda ayakta alkışlandı: 2-0.
57
Top ceza alanında Ferdi'nin eline çarpınca VAR ile penaltı verildi. Sol köşeye yerden bir vuruş yapan Ethemi, kaleci İrfan Can'ı ve topu farklı köşelere gönderdi
66
Ev sahibi Fenerbahçe bu dakikada büyük bir şok yaşadı. Sol çaprazda topla buluşan Valon Ethemi'nin vuruşu Samet Akaydin'dan sekip ağlara gitti: 2-2.
71
Fenerbahçe öne geçti. Sol çaprazdan çizgiye inen Enner Valencia, kale ağzındaki Pedro'ya çevirdi. 31 yaşındaki Brezilyalı forvet de topu boş ağlara gönderdi.
+6
İstanbulspor eşitliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Emir Kaan'ın ortasında Eze kale ağzından kafayı vurup karşılaşmanın skorunu ilan etti: 3-3.

DİĞER
Çirkin hayvan benzetmesini Eser Yenenler affetmedi! Hakaret dolu karikatüre 30 bin lira ceza!
Hanımcılık kazanacak! Ben Affleck eşi Jennifer Lopez'i göklere çıkardı "Dünyanın en muhteşem kadını" Form sırrı bakın neymiş
Kartal'dan kanat hamlesi! N'Koudou'nun yerine yıldız isim
G.Saray'da Gomis krizi tatlıya bağlandı! İşte o görüşmenin detayları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Orta saha Chelsea'den transfer bütçesi Crespo'dan!
Maç sonu olay! Jesus'u Arda sakinleştirdi!
TOKİ İzmir arsa kazananlar isim listesi!
İzmir TOKİ çekilişi canlı izle 25 Nisan 2023!
İzmir TOKİ arsa sonuçları, kazananlar 25 Nisan
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Gomis krizi tatlıya bağlandı! İşte o görüşmenin detayları G.Saray'da Gomis krizi tatlıya bağlandı! İşte o görüşmenin detayları 01:25
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu değerlendirdi 01:19
Toroğlu yorumladı! Golde faul var mıydı? Toroğlu yorumladı! Golde faul var mıydı? 01:19
Jorge Jesus tepkilerle ilgili konuştu! Jorge Jesus tepkilerle ilgili konuştu! 01:19
Maç sonu olay! Jesus'u Arda sakinleştirdi! Maç sonu olay! Jesus'u Arda sakinleştirdi! 01:19
F.Bahçe'ye evinde İstanbulspor şoku! F.Bahçe'ye evinde İstanbulspor şoku! 01:19
Daha Eski
F.Bahçe'de büyük yıkım! İşte puan durumu F.Bahçe'de büyük yıkım! İşte puan durumu 01:19
Sivasspor'dan kritik galibiyet! Sivasspor'dan kritik galibiyet! 01:19
F.Bahçe maçında penaltı kararı! F.Bahçe maçında penaltı kararı! 01:19
Toroğlu: Bu tarz takımlara böyle oynayacaksın! Toroğlu: Bu tarz takımlara böyle oynayacaksın! 01:19
Szalai'nin golüne faul engeli! İşte o anlar Szalai'nin golüne faul engeli! İşte o anlar 01:19
Jesus'tan flaş Galatasaray yorumu! Jesus'tan flaş Galatasaray yorumu! 01:19