Bir bakışta 90 dakika

F.Bahçe ile Szalai ile ağları buldu ama gol geçerli olmadı. Hakem Kadir Sağlam, gol öncesinde Pedro'nun kaleci Alp Arda'ya faul yaptığına karar verdi
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Fenerbahçe bu dakikada etkili geldi. Sol kanattan çizgiye inen Emre Mor'un sert ortasında savunma araya girip topu kornere gönderdi.
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Mert Hakan'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa arkada Szalai vole bir vuruş yaptı. Ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti
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Emre Mor'un yerden sert vuruşunda kaleci Alp Arda'nın çeldiği top Arda Güler'in önüne düştü. Genç oyuncu topu ağlara yolladı ve Fener'i öne geçirdi: 1-0
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Arda Güler şov yapıyor. Sağ çaprazda topla buluşan 18 yaşındaki 10 numara, uzak köşeye müthiş bir plase vurarak kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Arda ayakta alkışlandı: 2-0.
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Top ceza alanında Ferdi'nin eline çarpınca VAR ile penaltı verildi. Sol köşeye yerden bir vuruş yapan Ethemi, kaleci İrfan Can'ı ve topu farklı köşelere gönderdi
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Ev sahibi Fenerbahçe bu dakikada büyük bir şok yaşadı. Sol çaprazda topla buluşan Valon Ethemi'nin vuruşu Samet Akaydin'dan sekip ağlara gitti: 2-2.
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Fenerbahçe öne geçti. Sol çaprazdan çizgiye inen Enner Valencia, kale ağzındaki Pedro'ya çevirdi. 31 yaşındaki Brezilyalı forvet de topu boş ağlara gönderdi.
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İstanbulspor eşitliği sağladı. Sağ kanatta topla buluşan Emir Kaan'ın ortasında Eze kale ağzından kafayı vurup karşılaşmanın skorunu ilan etti: 3-3.