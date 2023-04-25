Arda Güler daha ne yapsın?

Fenerbahçe'nin gözbebeği Arda Güler, adeta resital sundu. Son haftaların formda yıldızı, 2 golle geceye damgasını vurdu. İlk olarak 25. dakikada sahneye çıktı. Emre Mor'un içeri çevirdiği topta kaleciden dönen topu kaleye göndererek takımı öne geçirdi. Yıldız futbolcu, ikinci yarıda ise nefis golüyle tribünleri bir kez daha ayağa kaldırdı. Uzaklardan köşeye doğru harika bir vuruş yaptı. Bu sezon Kasımpaşa maçından sonra bir kez daha duble yapan ve 4 gole ulaşan Arda'nın performansı puan kaybını önleyemedi.