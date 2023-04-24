Haberler Fenerbahçe Jorge Jesus tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlara sinirlendi!

Jorge Jesus tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlara sinirlendi!

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe sahasında ağırladığı İstanbulspor'la 3-3 berabere kaldı. İstanbulspor'un skoru belirleyen beraberlik golü 90+6. dakikada gelirken, Kadıköy buz kesti. Maçın bitiş düdüğü sonrası Jorge Jesus ise tepki gösteren taraftarlara çıkıştı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 22:18 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 22:21
Jorge Jesus tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlara sinirlendi!

Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda İstanbulspor konuk etti. Sarı-lacivertliler, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı.

Şampiyonluk yarışında zirveden kopmamaya çalışan Kanarya, Kadıköy'de 2-0 öne geçtiği maçta İstanbulspor'un art arda gelen gollerine engel olamadı ve maça 2-2'lik eşitlik geldi. 77. dakikada 3-2 öne geçen sarı lacivertliler, 90+6'da Emeka Eze'nin kafa golüyle yıkıldı.

3-3 berabere biten maç sonrası her zaman olduğu gibi takımı orta sahada toplayan Jorge Jesus oyuncularına konuşma yaparak moral verdi. Bu sırada sarı lacivertli taraftarların ıslıklı tepkisiyle karşılaşan Jesus çok sinirlendi. Tribünlere doğru virkaç adım atarak tepki gösteren Portekizli teknik adamı Arda Güler sakinleştirmeye çalıştı.

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