Jorge Jesus tepki gösteren Fenerbahçeli taraftarlara sinirlendi!

Spor Toto Süper Lig 31. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda İstanbulspor konuk etti. Sarı-lacivertliler, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı.



Şampiyonluk yarışında zirveden kopmamaya çalışan Kanarya, Kadıköy'de 2-0 öne geçtiği maçta İstanbulspor'un art arda gelen gollerine engel olamadı ve maça 2-2'lik eşitlik geldi. 77. dakikada 3-2 öne geçen sarı lacivertliler, 90+6'da Emeka Eze'nin kafa golüyle yıkıldı.

3-3 berabere biten maç sonrası her zaman olduğu gibi takımı orta sahada toplayan Jorge Jesus oyuncularına konuşma yaparak moral verdi. Bu sırada sarı lacivertli taraftarların ıslıklı tepkisiyle karşılaşan Jesus çok sinirlendi. Tribünlere doğru virkaç adım atarak tepki gösteren Portekizli teknik adamı Arda Güler sakinleştirmeye çalıştı.