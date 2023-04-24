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Fenerbahçe zirve aşkına! İşte Jorge Jesus'un İstanbulspor maçı 11'i

Lider Galatasaray'ın 2 puan kaybetmesi Fenerabahçe'yi iştahlandırdı. Yenik duruma düştüğü son 3 maçı da çeviren sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u ağırlıyor. Jorge Jesus ve öğrencilerinin hedefi kazanıp galibiyet serisini 4 maça çıkarmak. Kanarya, 50 bin taraftarının desteğiyle yürüyüşünü sürdürme peşinde. Portekizli hoca, sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Fenerbahçe - İstanbulspor maçında muhtemel 11'ler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe zirve aşkına! İşte Jorge Jesus'un İstanbulspor maçı 11'i

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının iki güçlü favorisinden biri olan Kanarya kritik bir karşılaşmaya daha çıkıyor. Evinde aldığı 4-2'lik ağır Beşiktaş hezimetinin yaralarını kupada Kayserispor'u eleyerek hafifleten sarılacivertliler ardından ligde tarihi geri dönüşlere imza atmıştı. Fenerbahçe sırasıyla Karagümrük, Ankaragücü ve Başakşehir karşılaşmalarında 1-0 geriye duruma düşmesine rağmen pes etmemiş ve 3 mücadeleden de 2-1'lik galibiyetlerle ayrılmayı başarmıştı. Bu sayede Galatasaray'ın peşini bırakmayan Kanarya'nın bugünkü rakibi İstanbulspor. Jesus ve öğrencileri bugün 20.00'deki maça öncesinde 3 puan haricinde bir şey düşünmüyor. Sezonun ilk devresindeki mücadeleyi 5-2 kazanan F.Bahçe bugün de rakibine benzer bir tarife uygulamayı planlıyor. Portekizli çalıştırıcı, İstanbulspor karşısında takımın oynaması daha çok sevdiği 4'lü sistemle sahada olacak. Deneyimli hocanın, Başakşehir maçı kadrosunda fazla değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Dün Galatasaray'ın evinde Karagümrük ile 3-3 berabere kalması ve 2 puan kaybetmesi, sarı-laivertlilere artı bir motivasyon olacak.

İŞTE FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, Crespo, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Pedro, Valencia

İstanbulspor: Alp, Oğuzhan, Ertuğrul, Deli, Duhan, Lokilo, Rroca, Mehremic, Kerem, Eze, Jetmir.

PEDRO MORALLİ
Başakşehir maçında attığı 2 golle 3 puanı getiren Joao Pedro'nun bugün 11'de olması bekleniyor. Deneyimli hücum oyuncusu bu sezon iki ağır sakatlık geçirdikten sonra yeniden sahalara dönmüş ancak forma bulduğu maçların genelinde beklenileni verememişti. Morali yerinde olan yıldız isim bugün yine goller arayacak.

SAMET İLE DEVAM
Kanarya'da Jorge Jesus'un kadro tercihi merak ediliyor. Son maçlarda sıkıntı yaşayan, Başakşehir maçında rakibe asist yapan Samet Akaydin'in durumu da netleşti. Başarılı çalıştırıcı transfer olduğundan beri güvenini göstererek sahaya sürdüğü Samet'i kullanmaya devam edecek. Gereksiz risk almaması konusunda ise uyardı.

DURAN TOP ÇALIŞTILAR
Jorge Jesus bu maç öncesinde takımına özel olarak duran top çalışmaları yaptırdı. İstanbulspor ligin en fazla kafa golü yiyen takımlarından biri. Portekizli hoca, kornerler ve tehlikeli bölgeden kazanılacak serbest vuruşlardan bu şekilde gol bekliyor.

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