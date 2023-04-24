Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - İstanbulspor maçı sonrası Jorge Jesus tepkilerle ilgili konuştu!

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı sonrası Jorge Jesus tepkilerle ilgili konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe evinde İstanbulspor ile kozlarını paylaştı. Gol düellosu şeklinde geçen mücadele 3-3 berabere bitti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, maç sonunda taraftarlarla yaşanan gerginlik hakkında konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 22:46 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 22:58
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı sonrası Jorge Jesus tepkilerle ilgili konuştu!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 3-3 sona eren İstanbulspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Jorge Jesus: Maçın başında oyunu kolaylaştırmıştık. 2-0'ı yakaladıktan sonra rakibimiz 2-1 yaptı. Takım, o golden sonra sakinliğini biraz kaybetti. Aslında sonuna kadar savaştık. Evinizde 3 gol atıyorsanız, puan kaybetmemeniz gerekiyor. Rakibimizle puan farkını azaltma imkanımız vardı ama maalesef bunu yapamadık.

İki takım da berabere kaldığı için değişen bir şey yok ama taraftarları da anlıyorum. Çünkü bu bizim için ağır bir darbe oldu. Böyle bir gol, herkeste olumsuz bir iz bırakıyor. Bu acının üstesinden gelmeyi bilmemiz gerekiyor çünkü bir sonraki maçımız Sivasspor'a karşı.

Herkesin gergin olmasını anlıyorum. Böyle bir beraberliği kimse beklemiyordu. Taraftarlar kadar bizler de gerildik. Hepimiz büyük bir üzüntü yaşadık.

DİĞER
Kıvanç Tatlıtuğ kardeşleriyle poz verdi! İşte Kıvanç Tatlıtuğ’un sır gibi sakladığı kız kardeşi!
Selçuk Bayraktar paylaştı: AKINCI VE KIZILELMA aynı anda gökyüzünde!
F.Bahçe'den şampiyonluk transferi!
F.Bahçe'ye evinde İstanbulspor şoku!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Toroğlu yorumladı! Golde faul var mıydı?
Pedro: Önemliden de öteydi!
ÖTV O ARAÇLAR İÇİN KALDIRILDI!
TOKİ 500 TL ne zaman, nasıl iade edilecek?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma Atalanta deplasmanından eli boş döndü! Roma Atalanta deplasmanından eli boş döndü! 23:46
Toroğlu yorumladı! Golde faul var mıydı? Toroğlu yorumladı! Golde faul var mıydı? 23:29
Pedro: Önemliden de öteydi! Pedro: Önemliden de öteydi! 22:49
Jorge Jesus tepkilerle ilgili konuştu! Jorge Jesus tepkilerle ilgili konuştu! 22:46
Alioski: Her şey bitmedi Alioski: Her şey bitmedi 22:45
Arda: Kazansaydık bir anlam ifade edecekti Arda: Kazansaydık bir anlam ifade edecekti 22:35
Daha Eski
Maç sonu olay! Jesus'u arda sakinleştirdi Maç sonu olay! Jesus'u arda sakinleştirdi 22:17
Sakarya evinde Bolu'ya takıldı Sakarya evinde Bolu'ya takıldı 22:10
F.Bahçe'de büyük yıkım! İşte puan durumu F.Bahçe'de büyük yıkım! İşte puan durumu 22:09
F.Bahçe'ye evinde İstanbulspor şoku! F.Bahçe'ye evinde İstanbulspor şoku! 22:09
Sivasspor'dan kritik galibiyet! Sivasspor'dan kritik galibiyet! 22:03
Ethemi'den F.Bahçe taraftarınıı kızdıran hareket Ethemi'den F.Bahçe taraftarınıı kızdıran hareket 21:41