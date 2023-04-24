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FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI | Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de İstanbulspor'u ağırlayacak. Zirve yarışındaki kritik mücadelede evinden 3 puanla ayrılmak isteyen sarı lacivertlilerde uzun süredir sakatlığı olan Luan Peres de yeşil sahalara geri dönüyor. Karşılaşmaya saatler kala maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 11:20 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 11:40
FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI | Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 23 Nisan Pazar günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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48. RANDEVU

Fenerbahçe ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde daha önce 47 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda Sarı Lacivertliler, 34 galibiyet alırken, Sarı Siyahlılar ise 7 maçta 3 puanı alan taraf oldu. 6 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. Bu sezon ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyyumu'nda oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta Sivasspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de son 3 maçta kritik oyuncular sahne aldı. Karagümrük karşısında Szalai galibiyeti getirdi, Ankaragücü önünde Valencia eşitliği sağladı, Crespo zafer golünü attı. Başakşehir mücadelesinde ise ligde 7 ay önce ilk ve tek golünü Kayserispor ağlarına gönderen Joao Pedro 2 defa fileleri sarsıp kahraman oldu. Bu akşamki mücadelede ileri uçta Valencia ile Pedro'nun birlikte oynaması bekleniyor. İki hücumcu, doğal olarak Fenerbahçe'nin en önemli gol umudu olacak.

VALENCIA'DAN REKOR BEKLENTİSİ

Valencia bu akşam 1 gol atarsa, ligde tek sezonda en fazla ağları havalandıran Alex'i (28 gol) yakalayacak. 2 kez gol sevinci yaşaması halinde ise hem Alex'i geçecek hem de bir sezonda en fazla lig golü atan Aykut Kocaman'ın rekorunu egale edecek. Yaz döneminin en önemli transferi olmasına rağmen büyük bir hayal kırıklığı yaşatan Joao Pedro'nun tek amacı, Başakşehir karşısında geri kazandığı özgüveniyle İstanbulspor maçında da yıldızlaşmak.

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