Haberler Fenerbahçe Ezgjan Alioski İstanbulspor maçını değerlendirdi: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Ezgjan Alioski İstanbulspor maçını değerlendirdi: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Ezgjan Alioski, İstanbulspor maçının ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Alioski, " İnanıyoruz, sonuna kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2023 Pazartesi 22:46
Ezgjan Alioski İstanbulspor maçını değerlendirdi: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Ezgjan Alioski, İstanbulspor maçının ardından konuştu.

Alioski, "İstediğimiz gibi bitiremedik. Avantajımız olacaktı kazansaydık. Her şey bitmedi. Daha oynayacağımız maçlar var. Sezon daha bitmedi. Bizler açısından çok zor bir akşamdı. Yaralandık, üzüldük. Bizler inanmaya devam edeceğiz. Futbol böyle bir şey. Daha önce de karakter gösterdik. Geriden gelip kazandığımız maçlar vardı. Bu karakteri gösterdik ama bugün maalesef şans bizden yana değildi. Biz savaşmaya devam edeceğiz. Umut daima var. Sezon sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Sonraki maça hazırlanmalıyız. Bu kayıptan sonra sakin kalmamız, kafaları kaldırmamız gerekiyor. Daha 5 maç oynayacağız. İnanıyoruz, sonuna kadar mücadele edeceğiz."

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