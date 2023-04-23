Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe İstanbulspor CANLI | Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe İstanbulspor CANLI | Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'de heyecan, 31. haftada Kasımpaşa - Konyaspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Zirve yarışında hata yapmak istemeyen sarı lacivertliler mutlak 3 puan için yarışacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 12:58 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 14:10
Fenerbahçe İstanbulspor CANLI | Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Fenerbahçe ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - İstanbulspor maçı 23 Nisan Pazar günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Emre Mor, Enner Valencia, Joao Pedro.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu yakayı ele verdiler! Tatil paylaşımlarından aşk çıktı!
228 günde bitti! Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç cephesinde flaş gelişme! Boşanma detayları netleşti! İşte ayrılık nedenleri...
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! Takımından ayrılıyor
G.Saray'dan 3 transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Bruma F.Bahçe'ye geri dönecek mi?
Jesus'tan kadroya neşter! İşte İstanbulspor maçı 11'i
Son dakika deprem mi oldu 23 Nisan?
23 Nisan mesajları 2023 resimli
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ergin Ataman'ın yeni adresi belli oldu! Resmen açıkladı Ergin Ataman'ın yeni adresi belli oldu! Resmen açıkladı 13:46
Bruma F.Bahçe'ye geri dönecek mi? Bruma F.Bahçe'ye geri dönecek mi? 13:26
Rıza Çalımbay'dan depremzede Abdullah'a jest Rıza Çalımbay'dan depremzede Abdullah'a jest 13:16
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı hangi kanalda? 12:58
Kasımpaşa - Konyaspor | CANLI Kasımpaşa - Konyaspor | CANLI 12:39
Batuhan Şen G.Saray'a karşı oynayacak mı? Batuhan Şen G.Saray'a karşı oynayacak mı? 12:39
Daha Eski
G.Saray - F. Karagümrük maçı saat kaçta? G.Saray - F. Karagümrük maçı saat kaçta? 12:34
G.Saray-Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı G.Saray-Karagümrük maçının VAR'ı açıklandı 12:33
Santraçta çifte bayram! Santraçta çifte bayram! 12:24
Şenol Güneş'ten 23 Nisan mesajı! Şenol Güneş'ten 23 Nisan mesajı! 12:18
Milan'dan G.Saray'ın gözdesine kanca! Icardi detayı Milan'dan G.Saray'ın gözdesine kanca! Icardi detayı 12:18
Torreira yol ayrımında! İşte yapılacak teklif Torreira yol ayrımında! İşte yapılacak teklif 11:57