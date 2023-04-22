Kadroya girecekler

Fenerbahçe'de Joshua King'den sonra Michy Batshuayi'den de iyi haber geldi. Norveçli yıldızın ardından Belçikalı hücum oyuncusu da iyileşti. Böylece Jorge Jesus yeniden geniş hücum hattına kavuştu. Portekizli çalıştırıcı, İstanbulspor maçıyla birlikte yeniden Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi ve Joshua King'e kavuşacak. Maçın gidişatına ve taktiğine göre farklı değişiklikler yapma fırsatı bulacak.
Fenerbahçe'deJoshua King'den sonra Michy Batshuayi'den de iyi haber geldi. Norveçli yıldızın ardından Belçikalı hücum oyuncusu da iyileşti. Böylece Jorge Jesus yeniden geniş hücum hattına kavuştu. Portekizli çalıştırıcı, İstanbulspor maçıyla birlikte yeniden Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi ve Joshua King'e kavuşacak. Maçın gidişatına ve taktiğine göre farklı değişiklikler yapma fırsatı bulacak.