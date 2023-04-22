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FENERBAHÇE HABERLERİ - Sürpriz iddia! Altay Bayındır'ı listesine ekledi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Altay Bayındır hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 13:50
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE HABERLERİ - Sürpriz iddia! Altay Bayındır'ı listesine ekledi

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, yeni sezonun transfer çalışmaları da sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sürpriz iddia! Altay Bayındır'ı listesine ekledi

Sarı-lacivertlilerde takıma katılacak isimler kadar iç transferde neler olacağı da merak konusu...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sürpriz iddia! Altay Bayındır'ı listesine ekledi

Öte yandan İtalyan basını, Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'la ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sürpriz iddia! Altay Bayındır'ı listesine ekledi

Tuttosport'un haberine göre Serie A devi Inter, kalecisi Andre Onana'yla sezon sonunda yollarını ayırabilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sürpriz iddia! Altay Bayındır'ı listesine ekledi

Milano temsilcisinin Onana'nın yerine alternatiflerini belirlediği ifade edilirken listedeki ilk ismin Empoli'nin kalecisi Guglielmo Vicario olduğu bildirildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sürpriz iddia! Altay Bayındır'ı listesine ekledi

Haberde Vicario transferinin olumsuz olması durumunda Inter'in alternatif olarak Altay Bayındır'ı da listesine eklediği kaydedildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sürpriz iddia! Altay Bayındır'ı listesine ekledi

25 yaşındaki Altay Bayındır, geçtiğimiz günlerde bel fıtığı nedeniyle ameliyat edilmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sürpriz iddia! Altay Bayındır'ı listesine ekledi

Genç eldiven, bu operasyon sonrası sezonu kapattı. Sarı-lacivertlilerde kaleyi İrfan Can Eğribayat devraldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sürpriz iddia! Altay Bayındır'ı listesine ekledi

Fenerbahçe formasıyla bu sezon istikrarlı bir grafik çizen Altay Bayındır, çıktığı 40 maçta 14 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sürpriz iddia! Altay Bayındır'ı listesine ekledi

Milli eldiven, 18 Mart 2023'te Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sürpriz iddia! Altay Bayındır'ı listesine ekledi

ALTAY BAYINDIR KİMDİR?

14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sürpriz iddia! Altay Bayındır'ı listesine ekledi

Ardından Arabayatağı altyapısına geçti. Bursa Yol altyapısının ardından Ankaragücü'ne transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sürpriz iddia! Altay Bayındır'ı listesine ekledi

2019 yılında ise Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sürpriz iddia! Altay Bayındır'ı listesine ekledi

1.98 cm boyundaki Altay Bayındır, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Sürpriz iddia! Altay Bayındır'ı listesine ekledi

24 yaşındaki genç eldiven, 5 kez A Milli Futbol Takımı'nın kalesini korudu.

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