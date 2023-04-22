FENERBAHÇE HABERLERİ - Sürpriz iddia! Altay Bayındır'ı listesine ekledi

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, yeni sezonun transfer çalışmaları da sürüyor.
Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'la kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, yeni sezonun transfer çalışmaları da sürüyor.
Sarı-lacivertlilerde takıma katılacak isimler kadar iç transferde neler olacağı da merak konusu...
Öte yandan İtalyan basını, Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'la ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
Tuttosport'un haberine göre Serie A devi Inter, kalecisi Andre Onana'yla sezon sonunda yollarını ayırabilir.
Milano temsilcisinin Onana'nın yerine alternatiflerini belirlediği ifade edilirken listedeki ilk ismin Empoli'nin kalecisi Guglielmo Vicario olduğu bildirildi.
Haberde Vicario transferinin olumsuz olması durumunda Inter'in alternatif olarak Altay Bayındır'ı da listesine eklediği kaydedildi.
25 yaşındaki Altay Bayındır, geçtiğimiz günlerde bel fıtığı nedeniyle ameliyat edilmişti.
Genç eldiven, bu operasyon sonrası sezonu kapattı. Sarı-lacivertlilerde kaleyi İrfan Can Eğribayat devraldı.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon istikrarlı bir grafik çizen Altay Bayındır, çıktığı 40 maçta 14 kez kalesini gole kapatmayı başardı.
Milli eldiven, 18 Mart 2023'te Fenerbahçe ile olan sözleşmesini 2027 yılına kadar uzatmıştı.
ALTAY BAYINDIR KİMDİR?
14 Nisan 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.
Ardından Arabayatağı altyapısına geçti. Bursa Yol altyapısının ardından Ankaragücü'ne transfer oldu.
2019 yılında ise Ankaragücü'nden 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
1.98 cm boyundaki Altay Bayındır, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
24 yaşındaki genç eldiven, 5 kez A Milli Futbol Takımı'nın kalesini korudu.
Başarılı file bekçisinin güncel piyasa değeri ise 13 milyon euro...