Haberler Fenerbahçe Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

Son dakika haberleri: Süper Lig'de şampiyonluk heyecanı 31. hafta ile devam ediyor. Sezon sonu mutlu sona ulaşmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe kıyasıya mücadele ederken Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin ezeli rekabet hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte o yazı... | FENERBAHÇE - GALATASARAY HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 09:52
Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

GERİ DÖNÜŞ - ENDER BİLGİN
Hiç şüphe yok ki F.Bahçe Dünya Kupası'ndan önce oynadığı kolektif, tempolu, baskılı futbolu sergileyemiyor.

Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

Art arda yaşanan uzun süreli sakatlıkların ideal düzenin bozulmasına yol açtığını göz ardı etmiyorum. Ama son dönemde maçlar çoğunlukla bireysel beceri ve kaliteden kaynaklanan spontane hareketlerle kazanılıyor.

Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

Yine de Alanya, Karagümrük, Ankaragücü ve Başakşehir maçlarındaki geri dönüşler kayda değer başarılardır. Liderlik koltuğundaki rakibiniz sizden önce oynayıp, seri galibiyetler alırken başınızın tepesinde Demokles'in kılıcıyla maça çıkmanız kolay bir ruh hali değildir. Hele iki yıpratıcı derbi kaybı yaşadıktan sonra hiç kolay değildir.

Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

Fenerbahçe takımının bunu başarması takımda hala birbiri için oynama bilinci olduğunu, sabır, inanç ve disiplinle mücadele edildiğini gösteriyor.

Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

Jesus'un takıma her şartta sahip çıkmasının mental katkısı da önemli. Bence bu tabloda asıl görev yerli futbolculara düşüyor. Başta İrfan Can ve Mert Hakan olmak üzere her biri bu motivasyonu canlı tutmak zorunda.

Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

İşte bu yüzden kaleyi Altay'dan devralan İrfan'ın A.Gücü maçından sonra yaşadığı gol sevincini çok önemli görüyorum. Fenerbahçe için şampiyonluktan bahsetmek hala kolay değil.

Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

Ama yarışta kalmasını da, kupayı kazanmasını da, gelecek yılın bir numaralı favorisi olmasını da bu sevincin ardındaki hırs ve inanç sağlayacaktır.

Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

TERS MÜHENDİSLİK
Kadro mühendisliği" ya da "Transfer mühendisliği" gibi kavramlar son yıllarda futbol literatürümüze dâhil oldu. Malumunuz, mühendislik özünde "değişime neden olmakla" ilgilidir.

Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

Bir futbol takımı kurarken ya da yeni bir yapılanmaya giderken kadroyu ne derece değiştirip, düzenleyebildiğiniz önem taşır. Geçtiğimiz yıl ilk ona giremeyen Galatasaray bu sezon yeni yönetimiyle birlikte çok akılcı bir kadro mühendisliğine imza attı.

Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

Doğru planlamayla eksik olan mevkilere önemli isimler dâhil edildi. Belli ölçüde riskler taşıyordu. Ancak gerek yönetim, gerekse Okan Hoca bu riskleri en aza indirgeyecek iletişimleri kurmayı başardılar. Star kaprislerini ya da irili, ufaklı krizleri iyi yönettiler.

Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

Bunun meyvesini de topladılar. Her transfer döneminin defoları vardır. Seferoviç, Yusuf Demir ve Ross transferleri bu şekilde değerlendirilebilir. Ama büyük resimde iyi iş çıkarılmıştır.

Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

Öte yanda Fenerbahçe için aynı şeyleri söyleyebilir miyiz? King, Henrique, Peres, Bruma hatta Arao ve Pedro… Hangi birisini sayayım? Bu oyuncular için doğru transfer diyebilir misiniz? Fenerbahçe'yi bu sezon taşıyan isimler başta Valencia ve Ferdi olmak üzere yine eski oyuncuları değil mi?

Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

Hepsini geçtim devre arasında 10 milyon Euro harcanan Oosterwolde + Samet yerine kariyerli, üst düzey bir sağ stoper alınamaz mıydı? Eğer devam edeceklerse Ali Koç ve Jesus için en önemli sınav yaz dönemindeki transfer mühendisliği olacak.

Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

KAYIKÇI KAVGASI

Kayıkçı kavgası deyimi sonucu olmayan, bıktırıcı tartışmalar için kullanılan bir ifadedir. Rivayet o ki, İstanbul'da iki yakayı köprülerin bağlamadığı dönemlerde kayıkçılar müşteri kapmak ya da sırada öne geçmek için kavga eder, küreklerini birbirlerine vururlarmış.

Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

Denizde de devam eden bu kavgalar, teknelerin zarar görmemesi için sınırı da fazla aşmazmış. Sonucu olmayan, bitip tükenmek bilmeyen boş kavgalar nedeniyle insanlar birbirlerine "sen de kayıkçı kavgasına mı tutuştun?" diye takılmaya başlamışlar. O söz de bugünlere kadar gelen bir deyim olarak dilimizde yer edinmiş. Fenerbahçe'nin Erden Timur hakkında, sarı-lacivertli kulübün gizli bilgilerini TV yayınında açıkladığı gerekçesiyle hukuki süreç başlattığını duyunca aklıma ister istemez bu deyim geldi.

Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

Aslına bakarsanız iki kulüp yöneticilerinin yaptığı açıklamalar, resmi sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar uzun süredir bu minvalde ilerliyordu.

Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

Dolayısıyla son olaya da şaşırdım diyemem. F.Bahçe ya da G.Saray olarak ayırt etmeden söylüyorum: Düşman kardeşlerin kayıkçı kavgası gerçekten tat kaçırmaya başladı.

Ender Bilgin'den flaş Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu! "Kayıkçı kavgası"

Habil ve Kabil'e kadar gidecek değilim ama birinin varlığı diğeriyle değer kazanan, ilk düşman olduğu kadar, ilk arkadaş da olan anlı şanlı iki büyüğümüzün sonuçsuz kalmaya mahkûm tartışmaları "kayıkçı kavgası" deyimine "cuk" diye oturdu gerçekten. Yeter artık.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçeli isme şok sözler! "Galibiyet paçayı kurtarmasına yetmez"
Jesus'tan kritik karar! Arda ve Alioski...
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Son dakika deprem mi oldu 22 Nisan?
Bayram mesajları 2023 (Dualı, hadisli)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümraniyespor-Beşiktaş maçı detayları! Ümraniyespor-Beşiktaş maçı detayları! 09:49
Kartal'ın yıldızına övgü! "Mutlaka kalmalı" Kartal'ın yıldızına övgü! "Mutlaka kalmalı" 09:30
Buruk'tan Jesus'a flaş yanıt! Buruk'tan Jesus'a flaş yanıt! 09:13
Jesus'tan kritik karar! Arda ve Alioski... Jesus'tan kritik karar! Arda ve Alioski... 08:55
G.Saray'a Icardi şoku! G.Saray'a Icardi şoku! 00:10
G.Saray'da derbi öncesi büyük tehlike! G.Saray'da derbi öncesi büyük tehlike! 00:10
Daha Eski
Firmino'da Aslan'a iki dünya devi rakip oldu! Firmino'da Aslan'a iki dünya devi rakip oldu! 00:10
F.Bahçe'nin gözdesi Hazard'ın yeni adresi netleşti! F.Bahçe'nin gözdesi Hazard'ın yeni adresi netleşti! 00:10
Kartal'da G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! Kartal'da G.Saray derbisi öncesi büyük endişe! 00:10
İşte Sanchez'in transfer talebi! G.Saray... İşte Sanchez'in transfer talebi! G.Saray... 00:10
Kanarya'nın sol bek planı netleşti! Kanarya'nın sol bek planı netleşti! 00:10
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu 00:10