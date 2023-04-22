4 büyüklerde 109 milyon'luk soru işareti! Kim kalacak kim gidecek?

İç transferde en çok başları ağrıyacaklar, Türk futbolunun lokomotif kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yöneticileri olacak.
İç transferde en çok başları ağrıyacaklar, Türk futbolunun lokomotif kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un yöneticileri olacak.
Hürriyet'te yer alan habere göre haziran ayı itibarıyla 4 büyük kulüpte toplam piyasa değerleri tam 109 milyon 250 bin euro'ya ulaşan 25 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek. İşte detaylar...
Lig lideri Galatasaray'da sezon sonu toplam değerleri 36 milyon euro'yu bulan 8 futbolcunun sözleşmeleri sona erecek ki, bunların içinde sezona damga vuran ve vazgeçilmesi imkansız olan çok önemli isimler bulunuyor.
Özellikle büyük maçlarda attığı ve attırdığı gollerle takımı sırtlayan 18 milyon euro'luk Mauro Icardi'nin kalıp kalmayacağını sadece Galatasaraylılar değil tüm futbolseverler merak ediyor.
Kiralık olarak forma giyen Milot Rashica, Kaan Ayhan ve Sam Adekugbe'yi takımda tutmak hiç kolay olmayacak.
Galatasaray'da bu isimlerin yanı sıra, Bafetimbi Gomis, Emre Taşdemir, Juan Mata'nın da sözleşmeleri sezon sonu bitecek.
Sözleşmesi biten oyuncu sayısı itibarıyla Galatasaray'ı, Beşiktaş takip ediyor. Siyah-beyazlılarda toplam piyasa değerleri 31 milyon euro'ya ulaşan 7 futbolcunun mukavelesi haziran ayında sona erecek.
Fenerbahçe derbisinde yıldızlaşan Nathan Redmond, yönetimi en çok uğraştıracak isim olacak.
Dele Alli ve Kevin N'Koudou'nun takımda kalmayacağı şimdiden netleşmiş durumda. 2 yıldır siyah-beyazlı forma giyen Welinton ile Alanyaspor'dan kiralık gelen Tayfur Bingöl ve Alexandru Maxim'in durumlarına ise, önümüzdeki maçlarda gösterecekleri performansa göre teknik direktör Şenol Güneş karar verecek.
Artık 40 yaşına gelen Kanadalı Atiba Hutchinson da bilindiği üzere futbol kariyerini noktalayacak.
Trabzonspor'da, toplam 25 milyon euro değerindeki 5 futbolcunun mukaveleleri sona erecek.
Bu sezon kiralık olarak forma giyen Yusuf Yazıcı, Jean-Philippe Gbamin, Naci Ünüvar ve Lazar Markovic ile bonservisi kulüpte olan Marek Hamsik'in gelecek yıl kalıp kalmayacakları kocaman bir soru işareti.
Bu oyuncularla ilgili kararı yeni teknik direktör Nenad Bjelica ve başkan Ertuğrul Doğan verecek. Ancak şunu da belirtelim; yeni yönetimin yıllık maaş bütçesini düşürme yoluna gidecek olması, Yusuf, Gbamin ve Hamsik ile yolların kesin olarak ayrılacağı anlamına geliyor.
Fenerbahçe'de sözleşmesi bitenlerin sayısı her ne kadar diğerlerinden az (5) olsa da, oyuncuların niteliği sarı-lacivertlilerin işinin zor olacağını gösteriyor.
Kariyer sezonunu yaşayan Enner Valencia, Miha Zajc ve kiralık oynayan Ezgjan Alioski, Gustavo Henrique, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonu yeniden masaya oturulacak.
Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralan İrfan Can Eğribayat'ın sözleşmesinde yer alan 1.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun kullanılması beklenirken, diğer futbolcuların geleceği Fenerbahçe'nin sezon sonu ligde ve kupada elde edeceği derecelere göre belirlenecek.
GALATASARAY (8)
Mauro Icardi 18 milyon Euro
Milot Rashica 7.5 milyon Euro
Kaan Ayhan 4 milyon Euro
Sam Adekugbe 2.5 milyon Euro
Juan Mata 1.5 milyon Euro
Okan Kocuk 1 milyon Euro
Bafetimbi Gomis 900 bin Euro
Emre Taşdemir 375 bin Euro
TOPLAM: 36 MİLYON 75 BİN EURO
BEŞİKTAŞ (7)
Dele Alli 11 milyon Euro
Nathan Redmond 9 milyon Euro
Kevin N'Koudou 4.2 milyon Euro
Alexandru Maxim 3.2 milyon Euro
Tayfur Bingöl 2.1 milyon Euro
Welinton 575 bin Euro
Atiba Hutchinson 200 bin Euro
TOPLAM: 30 MİLYON 775 BİN EURO
TRABZONSPOR (5)
Yusuf Yazıcı 11.5 milyon Euro
Jean-Philippe Gbamin 6.5 milyon Euro
Naci Ünüvar 3 milyon Euro
Lazar Markovic 2.2 milyon Euro
Marek Hamsik 1.8 milyon Euro
TOPLAM: 25 MİLYON EURO
FENERBAHÇE (5)
Miha Zajc 5.5 milyon Euro
Ezgjan Alioski 4.8 milyon Euro
Enner Valencia 3.8 milyon Euro
Gustavo Henrique 2.4 milyon Euro
İrfan Can Eğribayat 1.2 milyon Euro
TOPLAM: 17 MİLYON 700 BİN EURO