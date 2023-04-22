4 büyüklerde 109 milyon'luk soru işareti! Kim kalacak kim gidecek?

Bu oyuncularla ilgili kararı yeni teknik direktör Nenad Bjelica ve başkan Ertuğrul Doğan verecek. Ancak şunu da belirtelim; yeni yönetimin yıllık maaş bütçesini düşürme yoluna gidecek olması, Yusuf, Gbamin ve Hamsik ile yolların kesin olarak ayrılacağı anlamına geliyor.