Başakşehir karşılaşmasında yaptığı büyük hata sonucu takımının gol yiyip geriye düşmesine neden olan Samet Akaydın, karşılaşma sonrası soyunma odasında arkadaşlarından özür diledi. Tecrübeli stoper, "Herkesten çok özür dilerim" dediği belirtildi. Samet'in Pedro'ya ise özel olarak teşekkür ettiği kaydedildi.
Başakşehir karşılaşmasında yaptığı büyük hata sonucu takımının gol yiyip geriye düşmesine neden olan Samet Akaydın, karşılaşma sonrası soyunma odasında arkadaşlarından özür diledi. Tecrübeli stoper, "Herkesten çok özür dilerim" dediği belirtildi. Samet'in Pedro'ya ise özel olarak teşekkür ettiği kaydedildi.