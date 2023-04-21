İmkansız yok

Emre Mor, maçları hep sonradan çevirmelerini kadro kalitesine bağladı. Tecrübeli kanat oyuncusu "Kenarda kaliteli oyuncularımız var ve bu sayede fark yaratabiliyoruz. Bunu da birçok defa kanıtladık. Bence bu başardığımız şey tesadüf değil çünkü çok daha önce de bunu başarmıştık. Bize imkansız yok" ifadesini kullandı.
EmreMor, maçları hep sonradan çevirmelerini kadro kalitesine bağladı. Tecrübeli kanat oyuncusu "Kenarda kaliteli oyuncularımız var ve bu sayede fark yaratabiliyoruz. Bunu da birçok defa kanıtladık. Bence bu başardığımız şey tesadüf değil çünkü çok daha önce de bunu başarmıştık. Bize imkansız yok" ifadesini kullandı.