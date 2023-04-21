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Fener’de keyifler gıcır

Fenerbahçe dün yaptığı idmanla İstanbulspor sınavı hazırlıklarına başladı. Başakşehir maçında oynayanlar yenileme idmanına çıkarken, diğer oyuncular taktik denemeler gerçekleştirdi. Keyiflerin oldukça yerinde olduğu gözlendi. Hazırlıklar bugün devam edecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 06:50
Fener’de keyifler gıcır
Fenerbahçe dün yaptığı idmanla İstanbulspor sınavı hazırlıklarına başladı. Başakşehir maçında oynayanlar yenileme idmanına çıkarken, diğer oyuncular taktik denemeler gerçekleştirdi. Keyiflerin oldukça yerinde olduğu gözlendi. Hazırlıklar bugün devam edecek.
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