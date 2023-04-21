Fener’de keyifler gıcır

Fenerbahçe dün yaptığı idmanla İstanbulspor sınavı hazırlıklarına başladı. Başakşehir maçında oynayanlar yenileme idmanına çıkarken, diğer oyuncular taktik denemeler gerçekleştirdi. Keyiflerin oldukça yerinde olduğu gözlendi. Hazırlıklar bugün devam edecek.
Fenerbahçe dün yaptığı idmanla İstanbulspor sınavı hazırlıklarına başladı. Başakşehir maçında oynayanlar yenileme idmanına çıkarken, diğer oyuncular taktik denemeler gerçekleştirdi. Keyiflerin oldukça yerinde olduğu gözlendi. Hazırlıklar bugün devam edecek.