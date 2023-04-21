FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla alınan ancak yaşadığı şanssız sakatlıklar sonucu bir türlü eski performansına ulaşamayan Joao Pedro, Başakşehir maçında attığı iki golle sezonun son 6 maçında sarı lacivertlilerin en büyük gol umudu oldu.
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla alınan ancak yaşadığı şanssız sakatlıklar sonucu bir türlü eski performansına ulaşamayan Joao Pedro, Başakşehir maçında attığı iki golle sezonun son 6 maçında sarı lacivertlilerin en büyük gol umudu oldu.
Cagliari'de son sezonunda sadece 1 maç kaçıran, kariyeri boyunca hiç ciddi sakatlık yaşamayan Pedro, Fenerbahçe yaşadığı sakatlıklar yüzünden 13 lig maçında forma giyemedi.
Sezon başı yaşadığı problem nedeniyle kampı ve hazırlık maçlarını kaçıran Pedro'nun Dünya Kupası arasında Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında da dizi dönmüştü.
Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de ağır eleştiriler altında geri dönüş mücadelesi veren Pedro'nun değerini ve kalitesini bilen İtalya Mili Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini 20 gün önce oynanan milli maçlar için yıldız oyuncuyu milli takımın geniş kadrosuna davet için Fenerbahçe'ye yazı göndermiş ancak daralan maç kadrosuna almamıştı.
Aynı şekilde oyuncusunun kalitesini bilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da her türlü eleştiriye göğüs gerip Pedro'yu kazanmak için her fırsatta forma şansı verdi ve oyuncusunun geri dönüşünü sağladı.
Samandıra'da gençlere örnek olacak kadar iyi çalışan, antrenmana en erken gelip en geç çıkan, aldığı ağır eleştirilere rağmen takımına yarar sağlamaktan hiç vazgeçmeyen, eşine ve çocuklarına düşkünlüğüyle takdir toplayan Pedro tüm bu özellikleri sayesinde sakatlıklarını umulandan erken atlatıp adeta küllerinden doğmayı başardı.
Büyük bir baskı altında maçlara çıkan Pedro'nun attığı ikinci golden sonra gözyaşlarına boğulmasının altında saklı baskı, stres, kendisine güvenenlere duyduğu sorumluluk ve parlak kariyeri kötü bitirme telaşının izleri vardı.
İdmanda kaleyi gördüğü her noktadan birinci sınıf golcü vuruşları yaparak büyük beğeni toplayan, takım arkadaşlarından alkış alan ancak maç eksikliği yüzünden performansını bir türlü sahaya yansıtamayarak ciddi bir moral bozukluğu içine düşen Pedro aradığı çıkışı Başakşehir karşısında yaşadı. Pedro'nun performansıyla teknik ekip de derin bir 'oh' çekti.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Joao Pedro, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
Yıldız ismin sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
JOAO PEDRO KİMDİR?
9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, futbola Atlecio Mineiro'da başladı.
Daha sonra Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril'de forma giyen 30 yaşındaki 10 numara, 2014'te İtalyan ekibi Cagliari'ye transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maça çıkan Pedro, 13 gol atıp 4 de asist kaydetti.
Sezon başında ise Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.
Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve İtalya Milli Takımı ile 1 müsabakaya çıktı.
1.84 cm boyundaki Joao Pedro, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.
Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.