FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

Samandıra'da gençlere örnek olacak kadar iyi çalışan, antrenmana en erken gelip en geç çıkan, aldığı ağır eleştirilere rağmen takımına yarar sağlamaktan hiç vazgeçmeyen, eşine ve çocuklarına düşkünlüğüyle takdir toplayan Pedro tüm bu özellikleri sayesinde sakatlıklarını umulandan erken atlatıp adeta küllerinden doğmayı başardı.