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FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i 2-1 yendiği maçta sarı-lacivertlilerin gollerini atan Joao Pedro ile ilgili flaş bir detay gün yüzüne çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 11:58
FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla alınan ancak yaşadığı şanssız sakatlıklar sonucu bir türlü eski performansına ulaşamayan Joao Pedro, Başakşehir maçında attığı iki golle sezonun son 6 maçında sarı lacivertlilerin en büyük gol umudu oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

Cagliari'de son sezonunda sadece 1 maç kaçıran, kariyeri boyunca hiç ciddi sakatlık yaşamayan Pedro, Fenerbahçe yaşadığı sakatlıklar yüzünden 13 lig maçında forma giyemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

Sezon başı yaşadığı problem nedeniyle kampı ve hazırlık maçlarını kaçıran Pedro'nun Dünya Kupası arasında Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında da dizi dönmüştü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

Hürriyet'te yer alan habere göre Fenerbahçe'de ağır eleştiriler altında geri dönüş mücadelesi veren Pedro'nun değerini ve kalitesini bilen İtalya Mili Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini 20 gün önce oynanan milli maçlar için yıldız oyuncuyu milli takımın geniş kadrosuna davet için Fenerbahçe'ye yazı göndermiş ancak daralan maç kadrosuna almamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

Aynı şekilde oyuncusunun kalitesini bilen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da her türlü eleştiriye göğüs gerip Pedro'yu kazanmak için her fırsatta forma şansı verdi ve oyuncusunun geri dönüşünü sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

Samandıra'da gençlere örnek olacak kadar iyi çalışan, antrenmana en erken gelip en geç çıkan, aldığı ağır eleştirilere rağmen takımına yarar sağlamaktan hiç vazgeçmeyen, eşine ve çocuklarına düşkünlüğüyle takdir toplayan Pedro tüm bu özellikleri sayesinde sakatlıklarını umulandan erken atlatıp adeta küllerinden doğmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

Büyük bir baskı altında maçlara çıkan Pedro'nun attığı ikinci golden sonra gözyaşlarına boğulmasının altında saklı baskı, stres, kendisine güvenenlere duyduğu sorumluluk ve parlak kariyeri kötü bitirme telaşının izleri vardı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

İdmanda kaleyi gördüğü her noktadan birinci sınıf golcü vuruşları yaparak büyük beğeni toplayan, takım arkadaşlarından alkış alan ancak maç eksikliği yüzünden performansını bir türlü sahaya yansıtamayarak ciddi bir moral bozukluğu içine düşen Pedro aradığı çıkışı Başakşehir karşısında yaşadı. Pedro'nun performansıyla teknik ekip de derin bir 'oh' çekti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Joao Pedro, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

Yıldız ismin sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

JOAO PEDRO KİMDİR?

9 Mart 1992 tarihinde Brezilya'da doğan Joao Pedro, futbola Atlecio Mineiro'da başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

Daha sonra Palermo, Vitoria Guimaraes, Penarol, Desportivo Brasil, Santos ve Estoril'de forma giyen 30 yaşındaki 10 numara, 2014'te İtalyan ekibi Cagliari'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

Geçtiğimiz sezon Cagliari formasıyla Serie A'da 37 maça çıkan Pedro, 13 gol atıp 4 de asist kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

Sezon başında ise Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

Brezilya doğumlu olan Pedro, daha sonra İtalyan vatandaşlığına geçti ve İtalya Milli Takımı ile 1 müsabakaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

1.84 cm boyundaki Joao Pedro, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. Yıldız isim ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş detay! 20 gün önce Joao Pedro için yazı gelmiş!

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

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