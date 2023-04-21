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FENERBAHÇE HABERLERİ | Bunu Jesus başardı! Geri dönüşlerin 2 nedeni var

Spor Toto Süper Lig'de geriye düştüğü maçlarda en çok puan toplayan takım olan Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamın öğrencileri, mücadeleyi hiçbir zaman son dakikaya kadar bırakmıyor. İşte bunun sebepleri... | Fb spor haberi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2023 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ | Bunu Jesus başardı! Geri dönüşlerin 2 nedeni var

Bu sezon Süper Lig'de geriye düştüğü maçlardan 23 puan çıkaran ve yine son dört galibiyetini de skor dezavantajı yaşamasına rağmen elde eden Fenerbahçe'de bu durum hiç de tesadüf değil...

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FENERBAHÇE HABERLERİ | Bunu Jesus başardı! Geri dönüşlerin 2 nedeni var

Takımın başına geçtiği dönemden itibaren kondisyon çalışmalarına çok dikkat eden Jorge Jesus, ayrıca sık sık ilk 11 değiştirerek oyuncuların en az şekilde yorulmalarını sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Bunu Jesus başardı! Geri dönüşlerin 2 nedeni var

Bu da takımın neredeyse her maça rakiplerine göre daha dinlenerek çıkıp son dakikalara kadar güçlerini korumalarını sağladı. Jesus'un en büyük 2. etkisi ise oyuncular üzeinde kurduğu otorite oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Bunu Jesus başardı! Geri dönüşlerin 2 nedeni var

Portekizli çalıştırıcı, sert disipliniyle tatlı sert şekilde futbolcuları korkutarak bunu saha içi disipline de yansıttı. Böylece takım geri düştüğü zamanlarda bile mücadeleden hiç kopmadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Bunu Jesus başardı! Geri dönüşlerin 2 nedeni var

Böylece bu sezon deplasmanda ilk kez üst üste dört maç kazanılması başarısı da yakalandı.

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