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Muhteşem Joao Pedro

Maça yedek başlayıp 46’da oyuna girdi. Önce 88’de beraberlik sağladı. 90+3’te ise galibiyet golünü attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Muhteşem Joao Pedro

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında geriden gelip kazanırken gecenin kahramanı, parlayan yıldızı Joao Pedro oldu... Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan İtalyan futbolcu, 46'da Arda Güler'in yerine oyuna girdi. Bu dakikadan itibaren bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle mücadele eden 31 yaşındaki futbolcu, ilk olarak 88. dakikada sahneye çıktı. Durumu beraberliğe getiren golü kaydederek Kanarya'yı umutlandırdı.

YARIŞI HİÇ BIRAKMAYACAĞIZ

Dakikalar 90+3'ü gösterirken bir kez daha şovu yaptı. Başakşehir ceza alanındaki pozisyonu resmen sürükleye sürükleye topu ağlara gönderip Fenerbahçe'yi zafere taşıdı; sarı lacivertli taraftarları çıldırttı. Joao Pedro sadece golleriyle değil, genel performansıyla da geçer not aldı. Hücum kadar savunmaya da destek verip takımına her alanda yardımcı oldu. Adeta sahada basmadık yer bırakmadı, taraftarları iyice coşturdu.

Lig daha bitmedi

Maçın başrolü Joao Pedro maç sonu "Her şeyimi vermeye çalışıyorum. Galibiyetteki katkımdan mutluyum. İki kulvarda da mücadeleye devam ediyoruz" dedi. Takım olarak karakter ortaya koyduklarını dile getiren İtalyan futbolcu, şampiyonluk yarışında hep olacakların da şu sözlerle dile getirdi: Lig henüz bitmedi...

Fener'den penaltı itirazı

Fenerbahçe ilk yarıda penaltı bekledi. 24'te Ferdi'nin sağdan ortasında Başakşehir savunması topu kesmek istedi. Bu sırada F.Bahçeli futbolcular, Başakşehirli oyuncuya çarpan topun elinden döndüğü itirazında bulundu. Ancak hakem oyunun devam etmesini istedi.

Tümü de sarıda geçti

Mücadeleye kart cezası sınırında çıkan Serdar Dursun, Henrique, Zajc, Emre Mor, Arao ve Valencia maçı kazasız tamamladı. 6 oyuncu böylece gelecek hafta cezalı duruma düşmekten kurtuldu.

Alioski girdi iş değişti

Maça yedek başlayan Ezgjan Alioski de maçın kaderini değiştirenlerden biriydi. 46'da oyuna girip sol kanada hareketlilik getirdi. Üstelik galibiyet golünde de pozisyonu hazırlayan isimdi.

Asla yalnız değil!

Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbul içi deplasmanda takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı lacivertli futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdular. 90 dakika boyunca durup dinlenmeden Kanarya'yı destekleyen Fenerbahçeliler, son dakika golüyle iyice coştular.

Januzaj ve direk

Maçın kırılma anı 87. dakikada yaşında. Başakşehirli Januzaj ceza alanı içinde müsait pozisyonda gelişine vurdu, üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Hemen 1 dakika sonra F.Bahçe beraberlik golünü attı ve maç döndü.

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