Geri adım yok

Süper Lig'de Galatasaray kaçıyor, Fenerbahçe kovalıyor. Sarı-kırmızılılardan sonra oynamanın zorlu psikolojisine bir de yenik duruma düşmeyi ekleyen Kanarya ikinci yarılardaki üstün oyunuyla rakiplerini bir bir devirmeyi sürdürüyor. Bu sezon geriye düştüğü maçlardan 26 puan çıkaran Fenerbahçe dün bir kez daha yenik duruma düştü. Karagümrük ve Ankaragücü karşılaşmalarından sonra yine skor dezavantajına yakalandı. Ancak sarı-lacivertliler bir kez daha pes etmedi. Maçı çevirdi.

PEDRO "BU İŞ DAHA BİTMEDİ" DEDİ

Fenerbahçe, Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir deplasmanında 88. dakikaya 1-0 geride girdi. Enner Valencia'nın müthiş çabasıyla Joao Pedro beraberlik golünü kaydetti. Hakemin +6 olarak gösterdiği uzatma dakikalarında Kanarya tüm gücüyle rakip kaleye yüklendi. Soldan etkili gelen sarı-lacivertlilerde Enner Valencia yine karambol oluşturdu. Meşin yuvarlakla buluşan Joao Pedro 90+3'te galibiyet golünü attı. Futbolcular tarifsiz bir sevinç yaşadılar.

GOL KADAR DEĞERLİ

Kanarya deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup ederken Süper Lig'in gol kralı Enner Valencia ağları sarsamadı. Ancak Ekvadorlu yıldız her iki golde de öyle canla başla mücadele etti ki gecenin gizli kahramanlarından oldu. İlk golde meşin yuvarlağı 3 Başakşehirli arasından çıkarmayı başardı. İçeri çevirdiği topu Joao Pedro ağlarla buluşturdu. İkinci golde de ceza sahası dışında topla buluştu. Gücüyle topu içeri doğru sürdü. Pozisyonun devamında Pedro tarihi zaferi getiren 2. golü attı. Valencia çılgınlar gibi sevindi.

JESUS SONUNA KADAR!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir galibiyetinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Portekizli çalıştırıcı, ilk yarıda yakaladıkları net fırsatları kullanamadıkları belirterek, "Soyunma odasına 1-0 geride gitmemize rağmen hiç vazgeçmedik. İkinci yarıda hem dikkatli savunma yaptık, hem de hücum gücümüzü daha da artırdık. Başakşehir'in 10 kişi kalmasının ardından oyunu tamamen rakip sahaya yıktık.Galibiyet golüne ulaştık. Şampiyonluktan vazgeçmedik, savaşacağız" dedi.

5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, M. Başakşehir karşısına derin bir rotasyon ile çıktı. Ankaragücü karşılaşmasından 5 ismi değiştirdi. Cezalı Osayi'nin yerine Ferdi Kadıoğlu forma giydi. Sakat Zajc'ın yerine İrfan Can oynadı. Alioski, İsmail ve Serdar Dursun'un yerlerine ise Oosterwolde, Arao ve Crespo görev yaptı.



SAMET'TEN HATA

Başakşehir'in Daniel Aleksic ile bulduğu golde Fenerbahçe stoperi Samet Akaydin büyük bir hata yaptı. Deneyimli savunma oyuncusu kalecisi İrfan Can Eğribayat'a oynamak istedi ancak verdiği geri pası kısa düştü. Araya giren Aleksic kaleciyi çalımlayıp golü attı. Samet büyük üzüntü yaşadı. Arda Güler onu teselli etti.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 CEZALI!

Fenerbahçe karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Başakşehir'de, 4 futbolcu da cezalı duruma düştü. Dün akşam kırmızı kart gören Touba ile Ömer Ali dışında; bu sezon 4'üncü sarı kartların gören Biglia ve Mahmut da Giresun maçında forma giyemeyecek.

SERDAR'DAN KRİTİK ASİST

Michy Batshuayi'nin sakat olduğu dönemde şans bulan Serdar Dursun bunu iyi kullanamamıştı. Karagümrük ve Ankaragücü maçlarında devre arası kenara alınan tecrübeli forvet dün Joao Pedro'nun attığı ilk golde asisti yapan isimdi. 9 hafta sonra yaptığı asistle camiaya umut oldu.

KALİTEMİZİ KANITLADIK

İkinci devrede oyuna girip yine maça hareket getiren Emre Mor 90 dakika sonrası çok mutluydu. 25 yaşındaki yıldız "İkinci yarı daha tehlikeli oynadık. Güçlü bir kadroya sahibiz. Fark yaratabiliyoruz. Bunu birçok kez kanıtladık. Bir kez daha kalitemizi kanıtladık. Bu başardığımız şey tesadüf değil. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık." diye konuştu.