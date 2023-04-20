Haberler Fenerbahçe Ferdi: Çok çılgıncaydı

Ferdi: Çok çılgıncaydı

Fenerbahçe'nin süper yıldızı Ferdi Kadıoğlu maç sonu şunları söyledi: "Çılgıncaydı! Geçen hafta, bu maçta son dakika. Fenerbahçe'ye 'Yapamazsın' dememek gerekiyor. Geri dönmesini biliyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Yine yaptık. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Taraftar bizi desteklesin"

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Ferdi: Çok çılgıncaydı
Fenerbahçe'nin süper yıldızı Ferdi Kadıoğlu maç sonu şunları söyledi: "Çılgıncaydı! Geçen hafta, bu maçta son dakika. Fenerbahçe'ye 'Yapamazsın' dememek gerekiyor. Geri dönmesini biliyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Yine yaptık. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Taraftar bizi desteklesin"
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