Ferdi: Çok çılgıncaydı

Fenerbahçe'nin süper yıldızı Ferdi Kadıoğlu maç sonu şunları söyledi: "Çılgıncaydı! Geçen hafta, bu maçta son dakika. Fenerbahçe'ye 'Yapamazsın' dememek gerekiyor. Geri dönmesini biliyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Yine yaptık. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Taraftar bizi desteklesin"
Fenerbahçe'ninsüper yıldızı Ferdi Kadıoğlu maç sonu şunları söyledi: "Çılgıncaydı! Geçen hafta, bu maçta son dakika. Fenerbahçe'ye 'Yapamazsın' dememek gerekiyor. Geri dönmesini biliyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Yine yaptık. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Taraftar bizi desteklesin"