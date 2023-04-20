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Fenerbahçe İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 24 Nisan Pazartesi günü İstanbulspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 20:36
Fenerbahçe İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 24 Nisan Pazartesi günü İstanbulspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde salonda core çalışmasıyla başladı.

Ardından sahaya geçen futbolcular; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla sürdürdükleri idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Dün oynanan Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise idmanı yenilenme çalışmasıyla bitirdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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