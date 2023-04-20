FENERBAHÇE HABERLERİ - Joao Pedro attı sosyal medya yıkıldı! İşte yapılan paylaşımlar

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına 90+3. dakikada attığı golle tutundu.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışına 90+3. dakikada attığı golle tutundu.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan Fenerbahçe, rakip kalede pozisyon üretmekte zorlandı. Ev sahibi ekip, 30. dakikada Samet Akaydın'ın hatasında Daniel Aleksic ile golü buldu ve ilk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Fenerbahçe, topun kontrolünü sağlasa da pozisyona girmekte zorlandı. Medipol Başakşehir'in 70. dakikada 10 kişi kalmasının ardından yan toplara dönen sarı-lacivertliler, 88. dakikada Joao Pedro'nun golüyle beraberliği yakaladı.
Son dakikalarda kurduğu baskıyı sürdüren Fenerbahçe, 90+3. dakikada yine Joao Pedro ile bir gol daha bularak sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla lider Galatasaray'ın 3 puanla kapattığı haftayı kayıpsız geçen Fenerbahçe, zirve takibini 6 puan farkla sürdürdü.
PEDRO 7,5 AY SONRA GOLLERLE DÖNDÜ
Fenerbahçe'nin bu sezon bekleneni veremeyen forveti Joao Pedro, takımını galibiyete taşıdı.
Sezon içinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle form tutmayı başaramayan Pedro, ligde 3 Eylül 2022 tarihinde Kayserispor'u 2-0 yendikleri maçta 1 gol atmayı başarmıştı.
Söz konusu golünün ardından 7,5 ay boyunca ligde skor üretemeyen Pedro, takımının 1-0 geride olduğu Medipol Başakşehir maçında 2 gol birden atarak galibiyeti getiren isim oldu.
"O AN BENİM İÇİN EŞSİZDİ"
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'nin gollerini atan Brezilyalı futbolcu Joao Pedro, yaşadığı sakatlıklardan sonra attığı gollerin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Pedro, "Zor bir maç oldu. Bir kez daha geriden gelerek kazandık. Tabii ki böyle olmasını tercih etmezdik ama bu da oyunun bir parçası.
Maçın büyük bölümünde top bizdeydi. Sonuna kadar inandık ve günün sonunda haklı bir galibiyet aldık. Benim için zor bir sezon oldu. Ağır sakatlıklar yaşadım. Bu sakatlıklar maç ritmimi ve fiziksel kondisyonumu olumsuz anlamda etkiledi.
Üzerimde baskı olması, insanların eleştirmesini normal karşılıyorum ama benim için daha zoru, kendi üzerimde oluşturduğum baskı. Herkesten önce ben kendime kızıyorum.
Bu hayal kırıklıklarını yaşadım ama geride kaldı. Bugünden sonra hikayenin geri kalanının farklı olacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.
Joao Pedro, attığı golden sonra gözlerinin dolduğunun hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:
"O an benim için eşsizdi. Tabii ki attığınız her gol özeldir ama özellikle böyle zor bir dönemden geçtikten sonra çok daha anlamlı. Çünkü uzun süredir gol atamıyordum. O an açıklayamayacağınız duygular hissediyor, kendinizi kontrol edemiyorsunuz. Ben de çok mutlu oldum. Çünkü yaşadığım zorlukları ben bilirim.
Bugün takıma yardım ettiğim için çok mutluyum. Bu zor dönemin üstesinden çalışarak geldim. Futbolda iyi ve kötü dönemler olur. Benim kendime olan öz güvenim kadar, hocamın bana olan güveni de önemli.
Bu dönemde öz güvenimi biraz kaybettim, zor zamanlar geçirdim. Büyük kulüpte oynuyorsunuz, sonuç gelmeyince taraftarların eleştirmesini normal buluyorum. Çalışmayı seven bir oyuncuyum. Bu dönemin biteceğini biliyordum. İki kulvarda savaşımıza devam ediyoruz. Yarından itibaren bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağız."
Pedro, şampiyonluk yarışıyla ilgili gelen bir soruyu ise "Bizlerin amacı kazanarak ligin sonuna kadar devam etmek. Lig sonu geldiğinde nasıl şekillendiğini göreceğiz. Lig sonu geldiğinde duruma bakarız. İki kulvar da bizim için çok önemli. Kazanarak devam etmeliyiz." şeklinde yanıtladı.
Fenerbahçeli taraftarlar, Joao Pedro'nun galibiyeti getiren gollerinin ardından sosyal medya üzerinden birçok paylaşım yaptı. İşte sarı-lacivertli taraftarların Pedro paylaşımları...
.
.
.
.
.