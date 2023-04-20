FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya iki talip daha çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Sarı-lacivertlilerde lig yarışı devam ederken iç ve dış transfer çalışmaları da sürüyor.
Takımdaki geleceği merak konusu olan isimlerin başında Enner Valencia geliyor.
Adı birçok takımla anılan Ekvadorlu futbolcuya yeni talipler çıktı. İşte detaylar...
Ekvador basınında yer alan haberlere göre MLS'ten Atlanta United ile Los Angeles FC takımları da Valencia'yı listesine ekledi.
Fenerbahçe'nin takımda tutmak istediği golcü oyuncu, bu sezon elde ettiği gol sayısıyla dikkat çekiyor.
Tüm kulvarlarda 40 maça çıkan 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu müsabakalarda 31 gol atarken 5 de asist yaptı.
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ENNER VALENCIA KİMDİR?
4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı. Ardından CS Emelec'e transfer oldu.
Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi.
2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.
Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 77 karşılaşmada 38 gol kaydetti.
Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda...
Valencia'nın güncel piyasa değeri 3.8 milyon euro.
Deneyimli golcünün sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecek.