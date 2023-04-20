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FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya iki talip daha çıktı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'nin bu sezonki en golcü ismi Enner Valencia'ya iki yeni talip daha çıktı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 10:38
TUĞÇE ERGİNKOÇ
FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya iki talip daha çıktı!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Medipol Başakşehir'le deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya iki talip daha çıktı!

Sarı-lacivertlilerde lig yarışı devam ederken iç ve dış transfer çalışmaları da sürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya iki talip daha çıktı!

Takımdaki geleceği merak konusu olan isimlerin başında Enner Valencia geliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya iki talip daha çıktı!

Adı birçok takımla anılan Ekvadorlu futbolcuya yeni talipler çıktı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya iki talip daha çıktı!

Ekvador basınında yer alan haberlere göre MLS'ten Atlanta United ile Los Angeles FC takımları da Valencia'yı listesine ekledi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya iki talip daha çıktı!

Fenerbahçe'nin takımda tutmak istediği golcü oyuncu, bu sezon elde ettiği gol sayısıyla dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya iki talip daha çıktı!

Tüm kulvarlarda 40 maça çıkan 33 yaşındaki deneyimli futbolcu, bu müsabakalarda 31 gol atarken 5 de asist yaptı.

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FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya iki talip daha çıktı!

ENNER VALENCIA KİMDİR?

4 Kasım 1989 yılında Ekvador'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Caribe altyapısında başladı. Ardından CS Emelec'e transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya iki talip daha çıktı!

Sırasıyla Pachuca, West Ham United, Everton, Tigres UANL formaları giydi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya iki talip daha çıktı!

2020 yılında Tigres'ten Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya iki talip daha çıktı!

Ekvador Milli Takımı'nın kaptanlığını da yapan Valencia, görev aldığı 77 karşılaşmada 38 gol kaydetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Enner Valencia'ya iki talip daha çıktı!

Forvet mevkisinde forma giyen tecrübeli yıldız, 1.77 cm boyunda...

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