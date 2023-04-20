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Bülent Timurlenk Başakşehir-Fenerbahçe maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek zirve yarışını sürdürdü. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk de mücadeleyi değerlendirirken çarpıcı sözler sarf etti. İşte o yazı... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2023 Perşembe 09:06
Bülent Timurlenk Başakşehir-Fenerbahçe maçını yorumladı

BÜLENT TİMURLENK - JESUS TOPUYLA TÜFEĞİYLE!

Ligin ilk yarısında Başakşehir, Kadıköy'de kaleye tek isabetli şut atmış ve tek golle kaybetmiş, tek isabetli şutla ise Beşiktaş'ı deplasmanda devirip Galatasaray'dan evinde kalesinde 7 gol görmüştü.

Bülent Timurlenk Başakşehir-Fenerbahçe maçını yorumladı

Emre Belözoğlu'nun takımı ikinci yarıda Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe'ye de önde olduğu maçı kaybederken, Jorge Jesus ise havlu atacağı yarışta umutlarını gelecek haftalara taşıdı.

Bülent Timurlenk Başakşehir-Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe'de geçen maçın iyisi Alioski neden yedekti ve Oosterwolde'den beklenti neydi bilinmez.

Bülent Timurlenk Başakşehir-Fenerbahçe maçını yorumladı

Ama Serdar Aziz'den hiçbir artısı olmayan Samet'in kafası dönük attığı geri pasıyla ev sahibi öne geçtiğinde aslında rakip kaleye gitmeye mecali olmayan bir takım fotoğrafı veriyorlardı.

Bülent Timurlenk Başakşehir-Fenerbahçe maçını yorumladı

Jesus, ilk yarıda isabetli şut atamayan 11'inden 3 ismi soyunma odasında bıraktı.

Bülent Timurlenk Başakşehir-Fenerbahçe maçını yorumladı

Öndeki dörtlü Valencia, İrfan Can, Arda ve Rossi'nin hareketli ama ezberi olmayan oyunundan "bir" diziliş çıkartabilmek mümkün değildi.

Bülent Timurlenk Başakşehir-Fenerbahçe maçını yorumladı

Cezalı Emre Belözoğlu tribünde sahaya uzak kalmış olmalı ki, oyunu okuyamadı. Takımında 25 dakikada 4 oyuncu sarı kart görmüş, Touba 3 dakika arayla iki kartla oyundan atılmıştı.

Bülent Timurlenk Başakşehir-Fenerbahçe maçını yorumladı

Mahmut'u stopere çektikten sonra çöken orta saha yerine oyuna kırmızıdan 10 dakika sonra forvet Januzaj girdi.

Bülent Timurlenk Başakşehir-Fenerbahçe maçını yorumladı

Berkay sahaya adımını attığında dakika 85'ti. Topuyla tüfeğiyle elinde olan ne varsa sahaya sürmüş Jesus, sezon boyunca hiç katkı vermemiş Pedro'nun iki karambol golüyle 3 puanı alıp evine döndü.

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