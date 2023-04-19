Haberler Fenerbahçe Zajc da sakatlandı

Zajc da sakatlandı

Kanarya’da mevcut sakatların iyileşme süreci devam ederken aralarına yenileri katılıyor. Son olarak Sloven yıldızda yırtık ve kanama tespit edildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Zajc da sakatlandı

Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın sezonu kapatmasının ardından bir kötü haber de Miha Zajc'tan geldi. Karagümrük maçının geri çevrilmesinde attığı harika golle ateşi yakan Sloven futbolcu da sakatlandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada 28 yaşındaki yıldızın sol uyluk kas grubunda kanama ve yırtık tespit edildi. Zajc'ın Başakşehir ve hafta sonu oynanacak İstanbulspor maçlarında forma giyme ihtimali bulunmuyor. Yoğun şekilde tedavi alan oyuncu için 'en az 1 hafta' sahalardan uzak kalması öngörülüyor. Tecrübeli futbolcunun Sivasspor deplasmanını kaçırma ihtimali de bulunuyor.

5 GOLE ETKİ

Miha Zajc bu sezon istediği süreleri bulamadı. Hatta bu yüzden hala Fenerbahçe ile kontrat uzatmayan Sloven yıldız kararını sezon sonu vereceğini duyurmuştu. 28 yaşındaki orta saha bu sezon ligde 9'u 11'de olmak üzere 19 mücadelede şans buldu. Rakip ağları 2 defa sarsarken, 3 de asist yaptı.

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