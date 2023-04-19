Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe sezon sonu Jesse Lingard için teklif yapacak!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe sezon sonu Jesse Lingard için teklif yapacak!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yer alan Fenerbahçe'de bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak ise İngiliz basınında sarı lacivertlilerin yıldız futbolcu Jesse Lingard ile ilgilendiği aktarıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe sezon sonu Jesse Lingard için teklif yapacak!

İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe sezon sonu Jesse Lingard için teklif yapacak!

Daily Mail, Fenerbahçe'nin kariyerini Nottingham Forest'te sürdüren Jesse Lingard'ı istediğini yazdı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe sezon sonu Jesse Lingard için teklif yapacak!

Haberde 30 yaşındaki futbolcunun yeni bir meydan okumaya hazır olduğu detayı da paylaşıldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe sezon sonu Jesse Lingard için teklif yapacak!

Manchester United alt yapısında yetiştikten sonra Leicester'a geçen yıldız isim Birmingham, Brighton. Derby, West Ham United formaları da giydi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe sezon sonu Jesse Lingard için teklif yapacak!

Ana pozisyonu forvet arkası olan Lingaard ayrıca her iki kanatta da görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe sezon sonu Jesse Lingard için teklif yapacak!

Sürati ve isabetli şutları ile tanınıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe sezon sonu Jesse Lingard için teklif yapacak!

En çok golünü (35) Manchester United forması giyerken kaydetti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe sezon sonu Jesse Lingard için teklif yapacak!

Yıldız isim 379 maçlık kariyerinde 76 defa fileleri sarsmayı başardı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe sezon sonu Jesse Lingard için teklif yapacak!

57 de asisti bulunuyor. İngiltere Milli Takımı formasını da 32 defa taşıdı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe sezon sonu Jesse Lingard için teklif yapacak!

Süper Lig'de zirve yarşında yer alan Fenerbahçe'de şimdiden gelecek sezon planlamaları başladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe sezon sonu Jesse Lingard için teklif yapacak!

Bu anlamda sarı lacivertlilerde gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe sezon sonu Jesse Lingard için teklif yapacak!

Kanarya'nın son olarak ise yıldız futbolcu Jesse Lingard ile ilgilendiği aktarıldı.

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