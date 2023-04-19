TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe sezon sonu Jesse Lingard için teklif yapacak!

İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Daily Mail, Fenerbahçe'nin kariyerini Nottingham Forest'te sürdüren Jesse Lingard'ı istediğini yazdı.
Haberde 30 yaşındaki futbolcunun yeni bir meydan okumaya hazır olduğu detayı da paylaşıldı.
İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Daily Mail, Fenerbahçe'nin kariyerini Nottingham Forest'te sürdüren Jesse Lingard'ı istediğini yazdı.
Haberde 30 yaşındaki futbolcunun yeni bir meydan okumaya hazır olduğu detayı da paylaşıldı.
Manchester United alt yapısında yetiştikten sonra Leicester'a geçen yıldız isim Birmingham, Brighton. Derby, West Ham United formaları da giydi.
Ana pozisyonu forvet arkası olan Lingaard ayrıca her iki kanatta da görev yapabiliyor.
Sürati ve isabetli şutları ile tanınıyor.
En çok golünü (35) Manchester United forması giyerken kaydetti.
Yıldız isim 379 maçlık kariyerinde 76 defa fileleri sarsmayı başardı.
57 de asisti bulunuyor. İngiltere Milli Takımı formasını da 32 defa taşıdı.
Süper Lig'de zirve yarşında yer alan Fenerbahçe'de şimdiden gelecek sezon planlamaları başladı.
Bu anlamda sarı lacivertlilerde gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor.
Kanarya'nın son olarak ise yıldız futbolcu Jesse Lingard ile ilgilendiği aktarıldı.
Yaşanan gelişme sarı lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.
Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.
Futbolcunun transfer durumu büyük merak konusu haline geldi.