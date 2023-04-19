Haberler Fenerbahçe Ligde 30. randevu

Ligde 30. randevu

Süper Lig'de F.Bahçe ile Başakşehir 30 defa karşı karşıya geldiler. Sarı-lacivertliler 15 defa sahadan galip ayrıldı. 11 maçı ise kaybetti. 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Kanarya'nın 40, Başakşehir'in 32 golü bulunuyor. Sezonun ilk devresindeki maçı sarı-lacivertliler, Diego Rossi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Ligde 30. randevu
Süper Lig'de F.Bahçe ile Başakşehir 30 defa karşı karşıya geldiler. Sarı-lacivertliler 15 defa sahadan galip ayrıldı. 11 maçı ise kaybetti. 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Kanarya'nın 40, Başakşehir'in 32 golü bulunuyor. Sezonun ilk devresindeki maçı sarı-lacivertliler, Diego Rossi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.
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