Ligde 30. randevu

Süper Lig'de F.Bahçe ile Başakşehir 30 defa karşı karşıya geldiler. Sarı-lacivertliler 15 defa sahadan galip ayrıldı. 11 maçı ise kaybetti. 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Kanarya'nın 40, Başakşehir'in 32 golü bulunuyor. Sezonun ilk devresindeki maçı sarı-lacivertliler, Diego Rossi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.
SüperLig'de F.Bahçe ile Başakşehir 30 defa karşı karşıya geldiler. Sarı-lacivertliler 15 defa sahadan galip ayrıldı. 11 maçı ise kaybetti. 4 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Kanarya'nın 40, Başakşehir'in 32 golü bulunuyor. Sezonun ilk devresindeki maçı sarı-lacivertliler, Diego Rossi'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.