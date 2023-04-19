Fenerbahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!

Süper Lig'de zirve yolunda iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da devam ediyor.
Süper Lig'de zirve yolunda iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da devam ediyor.
Lider Galatasaray'ı takipte olan sarı-lacivertliler yeni sezonda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanıyor.
Özellikle hücum hattında yenilenmeye gidecek olan Kanarya'da yapılacak takviyeler kritik önem taşıyor.
Teknik direktör Jorge Jesus ile devam etmeyi planlayan yönetim, Portekizli çalıştırıcıyı ikna turlarına başladı.
Yeni sözleşme imzalaması beklenen deneyimli hocanın yapacağı tercihler transferde belirleyici olacak.
Transferde mali boyuta da büyük önem veren sarı-lacivertlilerde sözleşmesi bitecek oyuncular mercek altında tutuluyor.
Bu isimlerden biri de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Jesse Lingard.
Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler teklif hazırlığında.
FENERBAHÇE'YE ZORLU RAKİP!
Lingard'ın son durumunu yakından takip eden Fenerbahçe'ye transferde dişli bir rakip çıktı
İngiliz basınında yer alan habere göre; Leicester City, Jesse Lingard'ı kadrosuna katmak istiyor.
Ada ekibinin, yaz transfer döneminde yıldız oyuncuyla kontrat imzalamayı amaçladığı ifade edildi.
Lingard'ın kulübü Nottingham Forest, maaşının çok yüksek olması nedeniyle yeni bir sözleşme hamlesinde bulunmayacak.
Manchester United alt yapısında yetiştikten sonra Leicester'a geçen yıldız isim Birmingham, Brighton. Derby, West Ham United formaları da giydi.
Asıl mevkisi forvet arkası olan Lingard ayrıca her iki kanatta da görev yapabiliyor.
İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.