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Fenerbahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jesse Lingard ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun kulübü Nottingham Forest, yüksek maaşı nedeniyle yeni bir sözleşme hamlesinde bulunmayı düşünmüyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun son durumunu yakından takip eden Fenerbahçe'ye zorlu bir rakip çıktı. İşte gündem yaratan gelişmelerin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 15:13
BURAK ŞENTÜRK
Fenerbahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!

Süper Lig'de zirve yolunda iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları da devam ediyor.

Fenerbahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!

Lider Galatasaray'ı takipte olan sarı-lacivertliler yeni sezonda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!

Özellikle hücum hattında yenilenmeye gidecek olan Kanarya'da yapılacak takviyeler kritik önem taşıyor.

Fenerbahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!

Teknik direktör Jorge Jesus ile devam etmeyi planlayan yönetim, Portekizli çalıştırıcıyı ikna turlarına başladı.

Fenerbahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!

Yeni sözleşme imzalaması beklenen deneyimli hocanın yapacağı tercihler transferde belirleyici olacak.

Fenerbahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!

Transferde mali boyuta da büyük önem veren sarı-lacivertlilerde sözleşmesi bitecek oyuncular mercek altında tutuluyor.

Fenerbahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!

Bu isimlerden biri de İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Jesse Lingard.

Fenerbahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!

Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler teklif hazırlığında.

Fenerbahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!

FENERBAHÇE'YE ZORLU RAKİP!
Lingard'ın son durumunu yakından takip eden Fenerbahçe'ye transferde dişli bir rakip çıktı

Fenerbahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!

İngiliz basınında yer alan habere göre; Leicester City, Jesse Lingard'ı kadrosuna katmak istiyor.



Fenerbahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!

Ada ekibinin, yaz transfer döneminde yıldız oyuncuyla kontrat imzalamayı amaçladığı ifade edildi.

Fenerbahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!

Lingard'ın kulübü Nottingham Forest, maaşının çok yüksek olması nedeniyle yeni bir sözleşme hamlesinde bulunmayacak.

Fenerbahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!

Manchester United alt yapısında yetiştikten sonra Leicester'a geçen yıldız isim Birmingham, Brighton. Derby, West Ham United formaları da giydi.

Fenerbahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!

Asıl mevkisi forvet arkası olan Lingard ayrıca her iki kanatta da görev yapabiliyor.

Fenerbahçe'ye Lingard transferinde dişli rakip!

İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

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