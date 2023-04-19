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Fenerbahçe'de Joao Pedro'dan Başakşehir galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup ederken mücadeleye attığı golllerle Joao Pedro damga vurdu. Futbolcudan maçın ardından dikkat çeken açıklamalar geldi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 23:02
Fenerbahçe'de Joao Pedro'dan Başakşehir galibiyeti sonrası dikkat çeken sözler!

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından ise sarı lacivertlilerde attığı gollerle maçın kahramanı olan Joao Pedro açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Kendi adıma mutluyum, zor bir dönemden geçtim. Takım adına daha da mutluyum. Karakterimizi gösterdik. Daha kolay olmasını isterdik ama en önemlisi 3 puanı almak.

Taraftarlar bir futbolcuda beklediklerini göremediklerinde hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Ama bu dönemler, biz futbolcular için çok daha zorlu geçiyor. Her şeyimi vermeye çalışıyorum. Galibiyetteki katkımdan mutluyum. İki kulvarda da mücadeleye devam ediyoruz ve sonuna kadar savaşacağız. Lig henüz bitmedi.

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