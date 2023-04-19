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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu!

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'i 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Mücadelenin ardından sarı lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 23:08
Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu Başakşehir galibiyeti sonrası konuştu!

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe kritik Başakşehir deplasmanından 2-1'lik skorla galip ayrıldı. Mücadelenin ardından sarı lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu galibiyeti değerlendirdi.

İŞTE O SÖZLER:

Çılgıncaydı! Geçen hafta, bugün son dakika. Fenerbahçe'ye 'Yapamazsın' dememek gerekiyor. Geri dönmesini biliyoruz. Takımımla gurur duyuyorum. Yine yaptık. Çok duygusalım.

Sonuna kadar mücadele edeceğiz. İki kupayı da kazanmak istiyoruz. Taraftarların da bizi desteklemesini istiyoruz. Biz bu sayede rakiplerin üstesinde baskı kurabiliriz. Hep birlikte inanmalıyız. Bence futbol dünyanın en iyi sporu.

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