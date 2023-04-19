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FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi alınacak mı? İşte o detay

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de belinden ameliyat olan Altay Bayındır'ın uzun süre sahalardan uzak kalacak olmasıyla İrfan Can Eğribayat şans buldu. Sarı-lacivertli yönetim, genç eldivenin bonservisi için karar aşamasında. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 09:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi alınacak mı? İşte o detay

Sarı-lacivertlilerde ligde ve kupada kritik bir dönemece girilirken kaleci Altay Bayındır'ın bel fıtığından dolayı yaşadığı şanssızlık keyifleri kaçırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi alınacak mı? İşte o detay

Altay'ın henüz sezonu kapatıp kapatmayacağı belli olmasa da bu kritik süreçte kalede İrfan Can Eğribayat'ın olacağı kesinleşti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi alınacak mı? İşte o detay

Ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Ankaragücü maçında kaleyi koruyan 24 yaşındaki İrfan Can tam not aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi alınacak mı? İşte o detay

Kaledeki duruşu, takımı sahiplenişi, maçı yaşaması, kurtarışları ve özellikle son dakikalarda gelen gole gösterdiği reaksiyon övgü topladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi alınacak mı? İşte o detay

Birçok taraftar genç file bekçisini kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel'e bile benzetti.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi alınacak mı? İşte o detay

İrfan Can Eğribayat ise geldiği gündeki fazla kilolarını atarak teknik direktör Jorge Jesus'un istediği ölçüleri yakaladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi alınacak mı? İşte o detay

Fiziksel olarak istenen seviyeye gelen genç eldiven 11 kilo vererek teknik ekipten de tam not aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi alınacak mı? İşte o detay

Jorge Jesus, son Ankaragücü karşılaşmasının ardından da genç öğrencisini tebrik ederek, gelecek maçlar için güven aşıladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi alınacak mı? İşte o detay

Öte yandan sarı-lacivertli yönetimde de İrfan Can Eğribayat'a güven duyuluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi alınacak mı? İşte o detay

İrfan Can'ın potansiyelli bir isim olduğu, Türk futbolunda gelecek vadeden bir kaleci olduğu vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi alınacak mı? İşte o detay

KARİYER FIRSATI

Fenerbahçe'de ayrıca şu anda kiralık forma giyen İrfan Can'ın bonservisinin Göztepe'den alınması da gündemde duruyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi alınacak mı? İşte o detay

Milliyet'te yer alan habere göre bu dönemeçte genç kalecinin performansı da belirleyici olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi alınacak mı? İşte o detay

Fakat özellikle yerli rotasyonunda kalecilerin Türk isimlerden oluşması önem kazanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi alınacak mı? İşte o detay

Eğribayat'ın bu gelen fırsatı iyi değerlendirmesi halinde hem Fenerbahçe'de kalıcı olması hem de kariyeri açısından çok önem bir adım atacağı kaydediliyor.

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