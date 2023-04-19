FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi alınacak mı? İşte o detay

Sarı-lacivertlilerde ligde ve kupada kritik bir dönemece girilirken kaleci Altay Bayındır'ın bel fıtığından dolayı yaşadığı şanssızlık keyifleri kaçırdı.
Sarı-lacivertlilerde ligde ve kupada kritik bir dönemece girilirken kaleci Altay Bayındır'ın bel fıtığından dolayı yaşadığı şanssızlık keyifleri kaçırdı.
Altay'ın henüz sezonu kapatıp kapatmayacağı belli olmasa da bu kritik süreçte kalede İrfan Can Eğribayat'ın olacağı kesinleşti.
Ligde son oynanan ve 2-1 kazanılan Ankaragücü maçında kaleyi koruyan 24 yaşındaki İrfan Can tam not aldı.
Kaledeki duruşu, takımı sahiplenişi, maçı yaşaması, kurtarışları ve özellikle son dakikalarda gelen gole gösterdiği reaksiyon övgü topladı.
Birçok taraftar genç file bekçisini kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel'e bile benzetti.
İrfan Can Eğribayat ise geldiği gündeki fazla kilolarını atarak teknik direktör Jorge Jesus'un istediği ölçüleri yakaladı.
Fiziksel olarak istenen seviyeye gelen genç eldiven 11 kilo vererek teknik ekipten de tam not aldı.
Jorge Jesus, son Ankaragücü karşılaşmasının ardından da genç öğrencisini tebrik ederek, gelecek maçlar için güven aşıladı.
Öte yandan sarı-lacivertli yönetimde de İrfan Can Eğribayat'a güven duyuluyor.
İrfan Can'ın potansiyelli bir isim olduğu, Türk futbolunda gelecek vadeden bir kaleci olduğu vurgulandı.
KARİYER FIRSATI
Fenerbahçe'de ayrıca şu anda kiralık forma giyen İrfan Can'ın bonservisinin Göztepe'den alınması da gündemde duruyor.
Milliyet'te yer alan habere göre bu dönemeçte genç kalecinin performansı da belirleyici olacak.
Fakat özellikle yerli rotasyonunda kalecilerin Türk isimlerden oluşması önem kazanıyor.
Eğribayat'ın bu gelen fırsatı iyi değerlendirmesi halinde hem Fenerbahçe'de kalıcı olması hem de kariyeri açısından çok önem bir adım atacağı kaydediliyor.