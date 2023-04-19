Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray'ın penaltı rekorunu kırmaya yaklaştı! İşte o istatistik

Fenerbahçe Galatasaray'ın penaltı rekorunu kırmaya yaklaştı! İşte o istatistik

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin şampiyon olmak için kıyasıya mücadele ettiği Süper Lig'de bu sezon hakem kararları yine gündemin ilk sıralarında yer aldı. 1987'den bu yana ligde penaltı istatistikleri ortaya çıktı. Fenerbahçe bu sezon Galatasaray'ın rekorunu kırmaya çok yaklaştı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 13:18
Fenerbahçe Galatasaray'ın penaltı rekorunu kırmaya yaklaştı! İşte o istatistik

Bu sezon Süper Lig'de hakem kararları yine gündemin merkezindeki yerini almış durumda.

Fenerbahçe Galatasaray'ın penaltı rekorunu kırmaya yaklaştı! İşte o istatistik

Özellikle zirve takipçisi Fenerbahçe'nin 1'i son oynanan Ankaragücü maçında oymak üzere 16 penaltı kazanması en çok konuşulan konulardan birisi.

Fenerbahçe Galatasaray'ın penaltı rekorunu kırmaya yaklaştı! İşte o istatistik

Takvim'de yer alan habere göre, Sarı-Lacivertliler'in 'penaltı rekoru' kırdığını söylerken, gerçekler ortaya çıktı.

Fenerbahçe Galatasaray'ın penaltı rekorunu kırmaya yaklaştı! İşte o istatistik

İşte 1985-86 sezonu sonrasında Süper Lig'de penaltı istatistikleri...

Fenerbahçe Galatasaray'ın penaltı rekorunu kırmaya yaklaştı! İşte o istatistik

Ligin penaltı rekoru Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a ait.

Fenerbahçe Galatasaray'ın penaltı rekorunu kırmaya yaklaştı! İşte o istatistik

Sarı-Kırmızılılar şampiyon tamamladığı 1996-97 sezonunda 34 haftada tam 18 kez beyaz noktaya gitti ve bu alanda zirvenin sahibi oldu.

Fenerbahçe Galatasaray'ın penaltı rekorunu kırmaya yaklaştı! İşte o istatistik

Bu sezon 29 maçta 16 penaltı kazanan Kanarya eğer kalan 7 maçında 3 penaltı daha kazanırsa ezeli rakibinin rekorunu kırmayı başaracak.

Fenerbahçe Galatasaray'ın penaltı rekorunu kırmaya yaklaştı! İşte o istatistik

Listenin 3. sırasında ise 2020-21 sezonunda 40 maçta kazandığı 16 penaltıyla Galatasaray yer alıyor.

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