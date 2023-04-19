Fenerbahçe Galatasaray'ın penaltı rekorunu kırmaya yaklaştı! İşte o istatistik

Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray kıyasıya mücadele veriyor.
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Galatasaray Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.
Fenerbahçe ise Başakşehir'e konuk olacak.
Şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe ve Galatasaray kıyasıya mücadele veriyor.
Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Galatasaray Alanyaspor'u 4-1 mağlup etti.
Fenerbahçe ise Başakşehir'e konuk olacak.
Bu sezon Süper Lig'de hakem kararları yine gündemin merkezindeki yerini almış durumda.
Özellikle zirve takipçisi Fenerbahçe'nin 1'i son oynanan Ankaragücü maçında oymak üzere 16 penaltı kazanması en çok konuşulan konulardan birisi.
Takvim'de yer alan habere göre, Sarı-Lacivertliler'in 'penaltı rekoru' kırdığını söylerken, gerçekler ortaya çıktı.
İşte 1985-86 sezonu sonrasında Süper Lig'de penaltı istatistikleri...
Ligin penaltı rekoru Fenerbahçe'ye değil Galatasaray'a ait.
Sarı-Kırmızılılar şampiyon tamamladığı 1996-97 sezonunda 34 haftada tam 18 kez beyaz noktaya gitti ve bu alanda zirvenin sahibi oldu.
Bu sezon 29 maçta 16 penaltı kazanan Kanarya eğer kalan 7 maçında 3 penaltı daha kazanırsa ezeli rakibinin rekorunu kırmayı başaracak.
Listenin 3. sırasında ise 2020-21 sezonunda 40 maçta kazandığı 16 penaltıyla Galatasaray yer alıyor.