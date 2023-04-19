Haberler Fenerbahçe Batsman dönüyor

Batsman dönüyor

Fenerbahçe bir yandan cezalı ve sakat oyuncuların fazlalığıyla uğraşırken diğer taraftan iyi haberler de geliyor. Bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan uzak olan Michy Batshuayi'nin bugün maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Teknik direktör Jorge Jesus karşılaşmanın gidişatına göre Belçikalı forvete görev verecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Batsman dönüyor
Fenerbahçe bir yandan cezalı ve sakat oyuncuların fazlalığıyla uğraşırken diğer taraftan iyi haberler de geliyor. Bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan uzak olan Michy Batshuayi'nin bugün maç kadrosunda yer alacağı öğrenildi. Teknik direktör Jorge Jesus karşılaşmanın gidişatına göre Belçikalı forvete görev verecek.
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