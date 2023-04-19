Başakşehir 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 30. haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu.
Başakşehir'in, Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.
Mücadelede Fenerbahçe'nin golleri 88. ve 90+3. dakikada Pedro'nun ayağından geldi.
Başakşehir'in tek golünü ise 30. dakikada Aleksic kaydetti.
Mücadelede Başakşehir'den Touba 2. sarı karttan gördüğü kırmızı kartla 70. dakikada kırmızı kart aldı ve takımını 10 kişi bıraktı.
Maçın 90+7. dakikasında ise bu sefer Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu maçın ardından Fenerbahçe 63 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.
Başakşehir ise 45 puanla 6. sırada yer aldı.