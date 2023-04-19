Haberler Fenerbahçe Başakşehir 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Başakşehir 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler kritik mücadeleden 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 22:32 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 22:55
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 30. haftası heyecan dolu bir maça sahne oldu.

Başakşehir'in, Fenerbahçe'yi konuk ettiği mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla konuk ekip Fenerbahçe oldu.

Mücadelede Fenerbahçe'nin golleri 88. ve 90+3. dakikada Pedro'nun ayağından geldi.

Başakşehir'in tek golünü ise 30. dakikada Aleksic kaydetti.

Mücadelede Başakşehir'den Touba 2. sarı karttan gördüğü kırmızı kartla 70. dakikada kırmızı kart aldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Maçın 90+7. dakikasında ise bu sefer Başakşehir'de Ömer Ali Şahiner 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu maçın ardından Fenerbahçe 63 puanla ligde 2. sırada bulunuyor.

Başakşehir ise 45 puanla 6. sırada yer aldı.

DİĞER
Son dakika haberi: Koskoca Cristiano Ronaldo ne hallere düştü! O hareket futbol hayatını bitirebilir...
Milli güreşçi Taha Akgül 10'uncu kez Avrupa şampiyonu!
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi!
F.Bahçe yarışta kaldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Başakşehir - F.Bahçe | CANLI
Jorge Jesus'tan olay Süper Lig yorumu!
Çılgın Sayısal loto çekildi! (19 Nisan)
Antalya iftar ve sahur vakti 20 Nisan Perşembe
Sivas iftar ve sahur vakti 20 Nisan Perşembe
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Günlük 10 bin liraya... Erman Toroğlu'dan flaş iddia: Günlük 10 bin liraya... 23:28
Erdinç Sözer: Yazık oldu! Erdinç Sözer: Yazık oldu! 23:16
Taha Akgül 10. kez Avrupa Şampiyonu! Taha Akgül 10. kez Avrupa Şampiyonu! 23:11
Jorge Jesus'tan olay Süper Lig yorumu! Jorge Jesus'tan olay Süper Lig yorumu! 23:11
"Sonuna kadar mücadele edeceğiz" "Sonuna kadar mücadele edeceğiz" 23:07
Emre Mor: Fark yaratabiliyoruz Emre Mor: Fark yaratabiliyoruz 23:04
Daha Eski
"Her şeyimi vermeye çalışıyorum" "Her şeyimi vermeye çalışıyorum" 23:01
F.Bahçe yarışta kaldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... F.Bahçe yarışta kaldı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu... 22:35
Adana Demir'den deplasmanda kritik galibiyet! Adana Demir'den deplasmanda kritik galibiyet! 22:33
F.Bahçe Başakşehir deplasmanında kazandı! F.Bahçe Başakşehir deplasmanında kazandı! 22:31
Başakşehir-F.Bahçe maçında 2 kırmızı kart! Başakşehir-F.Bahçe maçında 2 kırmızı kart! 22:10
Toroğlu'dan Jesus'a flaş Arda Güler eleştirisi! Toroğlu'dan Jesus'a flaş Arda Güler eleştirisi! 21:41