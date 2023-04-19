Fenerbahçe'de hedef 7'de 7! İşte Jesus'un Başakşehir maçı 11'i

Süper Lig'de uzun süren şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe bugün Başakşehir deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, ağır Beşiktaş yenilgisinin izlerini çabuk silmeyi başardılar. Önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u eleyerek yarı finale yükselen Fenerbahçe., Süper Lig'de de geriye düştüğü Karagümrük ve Ankaragücü karşılaşmalarını çevirerek Galatasaray'ı yakın takibini sürdürmüştü. Kanarya'nın sezon sonuna kadar 9 maçı var. 2'si Gaziantepspor ve Hatayspor ile olduğu için bunlardan 6 puan gelecek.

HEDEF KAYIPSIZ GEÇMEK

Fenerbahçe, depremden etkilenerek ligden çekilen Gaziantepspor ve Hatayspor karşılaşmaları haricinde 7 maça daha çıkacak. Ligin son bölümüne yaklaşılırken sarılacivertliler artık puan kaybı istemiyor. Jorge Jesus ve öğrencilerinin tek hedefi sahaya çıkacakları 7 mücadeleden de 3 puanla ayrılmak. Teknik direktör Jorge Jesus da Başakşehir karşısında öğrencilerinden her zamanki gibi ileride agresif pres ve meşhur ofsayt taktiğini yapmalarını istedi. Ancak Ankaragücü maçının 2. devresindeki rakip geçiş hücumlarına da dikkat çekti.

6 OYUNCU SINIRDA

Kanarya'da 6 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia bugün kart görmeleri halinde İstanbulspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacaklar.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK VAR

Başakşehir deplasmanında sarı-lacivertliler 4 oyuncusundan Bel fıtığı nedeniyle ameliyat olan Altay Bayındır da sezonu kapatmıştı. Lincoln Henrique ve Joshua King'in de sakatlıkları devam ediyor. Zajc da faydalanamayacak. Kanarya'da Bright Osayi Samuel sarı kart cezalısı. sakatlandı. Takımla antrenmana çıkan Luan Peres'in ise durumu belirsiz.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Szysz, Aleksic, Berkay, Serdar, Figueiredo

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İsmail, Arda, Rossi, Pedro, Valencia