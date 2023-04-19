Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de hedef 7'de 7! İşte Jesus'un Başakşehir maçı 11'i

Fenerbahçe'de hedef 7'de 7! İşte Jesus'un Başakşehir maçı 11'i

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.Şampiyonluk için Galatasaray ile çekişen sarı-lacivertliler, Başakşehir maçına galibiyet parolasıyla çıkıyor. İşte Jesus'un 11'i.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2023 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe'de hedef 7'de 7! İşte Jesus'un Başakşehir maçı 11'i

Süper Lig'de uzun süren şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe bugün Başakşehir deplasmanına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, ağır Beşiktaş yenilgisinin izlerini çabuk silmeyi başardılar. Önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u eleyerek yarı finale yükselen Fenerbahçe., Süper Lig'de de geriye düştüğü Karagümrük ve Ankaragücü karşılaşmalarını çevirerek Galatasaray'ı yakın takibini sürdürmüştü. Kanarya'nın sezon sonuna kadar 9 maçı var. 2'si Gaziantepspor ve Hatayspor ile olduğu için bunlardan 6 puan gelecek.

HEDEF KAYIPSIZ GEÇMEK

Fenerbahçe, depremden etkilenerek ligden çekilen Gaziantepspor ve Hatayspor karşılaşmaları haricinde 7 maça daha çıkacak. Ligin son bölümüne yaklaşılırken sarılacivertliler artık puan kaybı istemiyor. Jorge Jesus ve öğrencilerinin tek hedefi sahaya çıkacakları 7 mücadeleden de 3 puanla ayrılmak. Teknik direktör Jorge Jesus da Başakşehir karşısında öğrencilerinden her zamanki gibi ileride agresif pres ve meşhur ofsayt taktiğini yapmalarını istedi. Ancak Ankaragücü maçının 2. devresindeki rakip geçiş hücumlarına da dikkat çekti.

6 OYUNCU SINIRDA

Kanarya'da 6 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia bugün kart görmeleri halinde İstanbulspor mücadelesinde takımlarını yalnız bırakacaklar.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK VAR

Başakşehir deplasmanında sarı-lacivertliler 4 oyuncusundan Bel fıtığı nedeniyle ameliyat olan Altay Bayındır da sezonu kapatmıştı. Lincoln Henrique ve Joshua King'in de sakatlıkları devam ediyor. Zajc da faydalanamayacak. Kanarya'da Bright Osayi Samuel sarı kart cezalısı. sakatlandı. Takımla antrenmana çıkan Luan Peres'in ise durumu belirsiz.

BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Muhammed, Ömer, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Szysz, Aleksic, Berkay, Serdar, Figueiredo

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arao, İsmail, Arda, Rossi, Pedro, Valencia

DİĞER
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray taraftarı bu müjdeli haberi bekliyordu! Başkan Dursun Özbek maç sonunda transferi açıkladı…
'Aslan' yenge: Muslera’nın eşi Patricia Callero'dan duygulandıran hareket!
Arda Güler konusunda flaş gelişme! Sözleşmesi...
Rosier gemileri yaktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ada'dan flaş F.Bahçe iddiası!
PFDK kararları açıkladı! F.Bahçe...
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Antalya iftar ve sahur vakti 19 Nisan Çarşamba
Sivas iftar ve sahur vakti 19 Nisan Çarşamba
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı 00:58
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! 00:58
Nenad Bjelica Trabzon'a geldi! Nenad Bjelica Trabzon'a geldi! 00:58
Dursun Özbek'ten Rashica açıklaması! Dursun Özbek'ten Rashica açıklaması! 00:58
Giroud Milan'ı yarı finale taşıdı! Giroud Milan'ı yarı finale taşıdı! 00:58
Real Madrid yarı finalde! Real Madrid yarı finalde! 00:58
Daha Eski
G.Saray Alanya'da kazandı! G.Saray Alanya'da kazandı! 00:58
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:58
Icardi oyundan neden çıktı? İşte sebebi Icardi oyundan neden çıktı? İşte sebebi 00:58
Maçta penaltı kararı çıktı! İşte o müdahale Maçta penaltı kararı çıktı! İşte o müdahale 00:58
PFDK kararları açıkladı! F.Bahçe... PFDK kararları açıkladı! F.Bahçe... 00:58
G.Saray'dan flaş sağ bek hamlesi! Zaniolo detayı G.Saray'dan flaş sağ bek hamlesi! Zaniolo detayı 00:58